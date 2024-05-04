Еще две медали завоевал Казахстан на турнире по дзюдо серии Grand Slam

Казахстанский дзюдоист Дархан Койбагар стал третьим по итогам турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Он стал третьим в весовой категории до 73 килограммов, уточнили в НОК.

"В схватке за третье место Койбагар оказался сильнее Эрденебаяра Батзая, представляющего Монголию", - отметили в олимпийском комитете.

Также сообщается, что Абылайхан Жубаназар стал автором третьей медали команды Казахстана по дзюдо на турнире серии Grand Slam.

Дзюдоист выиграл схватку за третье место в категории до 81 килограмма. Он досрочно одержал победу над Адамом Копецки из Чехии.

Отметим, что ранее вторым стал Магжан Шамшадин (до 60 килограммов).