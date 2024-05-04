Эльжана Таниева взяла второе «золото» на ЧМ по художественной гимнастике

Казахстанка Эльжана Таниева успешно выступила в финале упражнений с обручем на чемпионате Азии по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: НОК РК

Гимнастка завоевала золотую медаль. В финале за свое выступление она набрала 33,90 балла. Второе место осталось за Рейной Мацусакой из Японии - 33,30. Айбота Ертайкызы стала третьей - 33,25.

Отметим, что днем ранее Таниева выиграла индивидуальное многоборье. Также она пробилась на Олимпийские игры.