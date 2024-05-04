Айбота Ертайкызы стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Как отмечается, ей не было равных в финале упражнений с лентой. За свое выступление Айбота получила от судей 32,90 балла.

Второй в этом виде программы стала Тахмина Икромова из Узбекистана - 32,50.

Японка Рейна Мацусака отметилась бронзовой наградой - 31,30.

Также Ертайкызы стала второй в упражнениях с мячом и третьей в упражнениях с обручем, добавили в НОК.

Кроме того, в финале упражнений с обручем успешно выступила и казахстанка Эльжана Таниева.