Айбота Ертайкызы стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Как отмечается, ей не было равных в финале упражнений с лентой. За свое выступление Айбота получила от судей 32,90 балла.

Второй в этом виде программы стала Тахмина Икромова из Узбекистана - 32,50.

Японка Рейна Мацусака отметилась бронзовой наградой - 31,30.

Также Ертайкызы стала второй в упражнениях с мячом и третьей в упражнениях с обручем, добавили в НОК.

Кроме того, в финале упражнений с обручем успешно выступила и казахстанка Эльжана Таниева.

 

#Азия #художественная гимнастика #чемпионка #Айбота Ертайкызы

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