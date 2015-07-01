Бесплатный Интернет стал доступен в 400 автобусах Астаны

Сегодня в Астане запустили проект WI FI bus. До обеда в рейс выехали 400 автобусов с бесплатным Интернетом, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Это стало возможным благодаря заключению трехстороннего соглашения между АО "Астана Innivations", ТОО "Астана LRT" и Beeline.
"Проект нацелен на популяризацию Интернета в общественных местах. Мы решили, что городской транспорт – это правильный способ продвигать услугу. Возможность использовать Интернет в транспорте должна порадовать людей. Мы даем бесплатный Интернет для пассажиров. Любой клиент любого мобильного оператора должен выбрать сеть и может пользоваться во время поездки", – сообщил на пресс-конференции главный исполнительный директор компании Beeline Тарас Пархоменко.
Одна сессия будет длится от 15 до 30 минут – именно столько времени в среднем человек проводит в пути, перемещаясь на автобусе по городу. В салонах также предусмотрена пошаговая инструкция с описанием действий для подключения к Интернету. Со временем планируется ввести ограничение трафика для скачиваний и предусмотреть блокировку интернет-ресурсов с неправомерным контентом.
В целом, во время поездки пассажиры смогут оставаться онлайн в социальных сетях, продолжать вести переписку в мессенджерах, просматривать ролики на ю-тубе.
Стоит отметить, что проект WI FI bus успешно стартовал в 2013 году. С тех пор в 8 городах Казахстана курсируют порядка 200 автобусов с доступом к беспроводному Интернету. Это – Костанай, Алматы, Кокшетау, Караганда, Кызылорда, Петропавловск, Туркестан. Данный опыт показал, что проект необходимо внедрять и в столице, где активно идет работа по модернизации системы пассажирского транспорта.
"Для нас это еще один шаг к превращению Астаны в "умный город". В дальнейшем мы будем работать над оснащением города бесплатным Интернетом. Надеемся, что жители города будут удовлетворены новым сервисом", – заявил председатель правления АО "Астана Innivations" Альтаир Уызбаев.