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Бесплатный проезд для ветеранов и тружеников тыла организовали «Samruk-Kazyna Trust» и КТЖ

Все казахстанские ветераны ВОВ и труженики тыла могут бесплатно ездить на поездах КТЖ. Такую акцию проводит Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» в рамках своей инициативы «Жеңіс».

Акция охватывает движение поездами в пределах Казахстана и стран СНГ на маршрутах, обслуживаемых КТЖ. Возможностью могут воспользоваться участники, инвалиды ВОВ, труженики тыла и участники трудового фронта, родившиеся не позднее 31 декабря 1935 года.

Акция ежегодно проводится с 2014 года. Только за предыдущий год бесплатными поездками воспользовались более 550 раз.

В 2022 году акция действует до конца июня. Однако ожидается ее продление еще на год.

Для оформления билетов по акции нужно предоставить в билетную кассу оригинал документа, удостоверяющего личность, и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла. При следовании в страны СНГ бесплатные проездные документы (билеты) оформляют в пунктах продаж, расположенных только на территории Республики Казахстан.

Проект «Жеңіс» также направлен на оказание социально-бытовой поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла, нуждающимся в помощи. Главная миссия проекта – «Помнить о Победе каждый день». В рамках проекта в регионах организуются волонтерские рейды на системной основе.

В 2021 году к более 2100 ветеранам ВОВ и труженикам тыла было организовано почти 6700 волонтерских рейдов. 650 волонтеров в 35 городах и районах Казахстана доставляли пожилым людям продукты, оказывали бытовую помощь, убирали территории домов, красили заборы, укрепляли крыши, заготавливали дрова. Ветераны с особыми нуждами были обеспечены необходимой бытовой техникой.

 

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