Без заголовка

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 6 апреля 2012 года № 149О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 26 марта 2012 года № 96-ө-мОб определении черты бедности на 2-й квартал 2012 годаПриказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 13 марта 2012 года № 81О внесении изменения и дополнений в приказ и. о. министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 21 мая 2010 года № 83 «Об утверждении форм бланков сертификатов о происхождении товара»Совместный приказ
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана 2 декабря 2011 года № 440
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан г. Астана 12 января 2012 года № 5Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области технического регулирования и метрологии
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