Без заголовка

Приказы
449
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 6 апреля 2012 года № 149 О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак» Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 26 марта 2012 года № 96-ө-м Об определении черты бедности на 2-й квартал 2012 года Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 13 марта 2012 года № 81 О внесении изменения и дополнений в приказ и. о. министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 21 мая 2010 года № 83 «Об утверждении форм бланков сертификатов о происхождении товара» Совместный приказ Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана 2 декабря 2011 года № 440 Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан г. Астана 12 января 2012 года № 5 Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области технического регулирования и метрологии Содержание - скачать

Популярное

Все
Любовь, дефиле и весна
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки
Количество людей с ожирением превысило 1 млрд
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]