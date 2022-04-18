Госаппарат должен четко понимать проблемы и потребности общества и бизнеса, быстро принимать необходимые решения и действовать эффективно.

​Главное – содержание и результат​

Первый принцип указа Президента о дебюрократизации деятельности государственного аппарата – приоритет сущности над формой. Разъясняя положения документа на брифинге в СЦК, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Айгуль Шаимова отметила, что, к сожалению, повседневная работа госорганов акцентирована сейчас на текущей операционной деятельности, а не на достижении результата.

– На отсутствие прогресса, как правило, влияет то, что, реализация одного полномочия возложена на несколько госорганов, которые работают разрозненно и не нацелены на выработку комплексных мер во взаимодействии друг с другом. К примеру, за водоснабжение внутри населенного пункта отвечает акимат, а за подведение соответствующей инфраструктуры к нему – центральный госорган. Неслаженность их действий способна оставить потребителей без воды, – пояснила она.

То есть люди не почувствуют реальные изменения, тогда как в отчетах будет указано, что проблема решена. Такой подход вызывает нарекания со стороны граждан. Теперь реальный результат станет определяющим критерием эффективности госорганов.

Следующий принцип – цифровизация по умолчанию. Задача перейти на безбумажный до­кументооборот была поставлена еще в начале 2000-х, но и по сей день документы дублируются на бумажном носителе.

– К примеру, при нормотворчест­ве установлено требование формировать проекты нормативных актов в информационной системе, а также собирать «живые» визы на бумаге. При оказании госуслуг сохраняется альтернатива ее предоставления в электронном и бумажном виде. Между тем развитие цифровых технологий набирает обороты. Поэтому в реализацию данного принципа предусмотрен целый блок мер, – сказала Айгуль Шаимова.

Отказ от бумажных носителей значительно оптимизирует процесс нормотворчества, поскольку помимо распечатки он требует парафирования каждой страницы документа.

Искоренить формализм поможет и такой инструмент, как «согласование по умолчанию» проектов нормативных актов. Сейчас, если у госоргана даже нет замечаний к проекту, он обязан письменно ответить разработчику. Отныне такая необходимость исключается.

Отпадет нужда в запро­сах на ведомственные данные между госорганами – они должны быть доступны на электронных информационных ресурсах. А если уполномоченные органы не обеспечат своевременное обновление данных, то будут отвечать за использование недостоверных сведений другими.

Госорганам не нужно будет искать в разрозненных источниках необходимые данные, все они будут аккумулироваться в одной информационной системе.

– В этом году мы перешли на новый формат взаимодействия с гражданами, запустив систему «e-Otinish», но и в ней мы увидели необходимость доработки – теперь она будет действовать в качестве «одного окна» для приема всех видов обращений, – сообщила спикер.

​Больше полномочий и ответственности​

Сегодня должностные лица стараются не подписывать документы, особенно связанные с бюджетными средствами. Если не находят для этого веских оснований, то подстраховываются ответами других госорганов либо коллегиальными решениями. В результате начинается сбор подписей «на всякий случай», часть из которых вовсе не нужна.

Это влечет, как правило, коллективную безответственность. Поэтому указом вводится принцип управленческой ответственности.

Также госорганы смогут принимать правовые акты без внесения изменений в законы. Как пояснила Айгуль Шаимова, сейчас, если у госоргана нет законодательно закрепленных полномочий, он не может принимать решения и дейст­вовать по неурегулированным вопросам, а это серьезно влияет на оперативность работы.

Четвертый принцип – непрерывное совершенствование, то есть формирование и поддержание организационной культуры госаппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов. Крайне важно, чтобы госслужащий, будучи проводником реформ, активно вовлекался в выработку актуальных мер.

– Почему этого не происходит сегодня? Ответ прост. В госаппарате не изжит стереотип «инициатива наказуема». Аппарату присущи чрезмерный контроль, установление строгих правил, бюрократизация процессов, низкая инициативность, низкая индивидуальная ответственность. Такой уклад неприменим в новом Казахстане, – заявила Айгуль Шаимова.

В первую очередь Глава государства поручил провести тотальную ревизию всех поручений, находящихся на контроле в Администрации Президента, и пересмотреть внутренние процессы. Аналогичные поручения предусмотрены для Канцелярии Премьер-министра.

Каждый госорган направит усилия на пересмотр своих бизнес-процессов. Оптимизации подвергнутся бюджетный и нормотворческий процессы.

Пятый принцип дебюрократизации – оптимальность регламентации.

– Сегодня госаппарат реализует свыше 35 тысяч функций. Тогда как в 2015 году их было примерно 4,5 тысячи, – привела данные ­Айгуль Шаимова. – Ежегодно количество функций государственных органов увеличивается. Подобная ситуация связана с требованием закона о регламентации каждого процесса. В результате, каждое новое требование, в том числе регуляторное, приводит к значительному увеличению количества функций, но содержание работы не меняется. В связи с этим указом устанавливается требование о недопущении введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований.

Качественная имплементация указа значительно разгрузит гос­аппарат от рутинных процессов. Не секрет, что госслужащие увольняются, избегая чрезмерной нагрузки. Оптимизация процессов повысит и привлекательность госслужбы.

Свои предложения по улучшению взаимодействия смогут вносить и граждане, отметили на брифинге, так как указ не сугубо внутренний документ гос­органов. Сделать это можно будет уже с нынешней недели по ссылке otinish.kz.

​Лучший сервис для людей​

Существенная роль в указе Президента отведена цифровизации как инструменту и катализатору изменений.

– Дебюрократизация госаппарата в конечном счете – это повышение качества сервиса для граждан. Значительный эффект возможен при комплексном подходе к изменению процессов госорганов, их оптимизации и пересмотру функций через призму возможностей технологий с использованием данных, – отметил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин.

Внедряемый принцип «цифровизация по умолчанию» предполагает, что реализация той или иной функции госоргана должна будет изначально продумываться через цифровизацию. Если данные по гражданам или бизнесу есть в информационных системах, то запрашивать их будет запрещено.

Освобождение госслужащих от отчетов высвободит время на стратегические задачи и работу с гражданами. Сейчас более 80% документооборота между госорганами – это формальная переписка, заполнение отчетов. Указ направлен на то, чтобы изменить корпоративную культуру, повысить доверие между ведомствами, укрепить горизонтальные связи.

Анализ показал, что около 500 уникальных форм отчетов запрашиваются госорганами друг у друга. Автоматизированы не более 30% отчетов. В ближайшие 2–3 года ставится цель снизить количество отчетов наполовину, заверил вице-министр.

В указе поручено расширить реестр госуслуг. 94% из 700 гос­услуг доступны в электронном виде. Но это не значит, что любая ситуация может решиться в один клик.

Реестр должен включать в себя все жизненные сценарии. Например, услуга по перерегист­рации юрлица предполагает, что пакет документов уже собран. Но сам сбор занимает много времени.

– Остро стоят вопросы интеграций. Каждый госорган ревностно относится к интеграциям своих систем с системами других госорганов. И процесс этот достаточно сложный, – сказал вице-министр, отметив, что это и приводит к запросам подтверж­дений одних и тех же данных разными структурами.

МЦРИАП станет координатором внедрения принципов исключения запросов данных, которые есть в базах. Проведено уже более тысячи интеграций. Госорганы актуализируют базы данных. Запущена система «е-Обращения», где зарегистрировано свыше миллиона заявок. Работа по цифровизации бизнес-процессов будет продолжена.