Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу

Футбол,ЧМ-2026

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году

Фото: championat.com/football

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира, одержав победу над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале ЧМ-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.).

Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

В матче за третье место, который состоялся днём ранее, сборная Англии одержала победу над командой Франции (6:4) и завоевала бронзу.

 

#чемпионат #футбол #Испания #финал

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