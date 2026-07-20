Платежи по единому QR-коду стали доступны всем казахстанцам

К системе подключены все банки, предоставляющие розничные услуги населению через мобильные приложения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный Банк Казахстана сообщил о запуске Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП) и ее ключевых сервисов – межбанковских переводов по номеру телефона и межбанковских платежей по QR-коду, передает Kazpravda.kz

- В соответствии с законодательством официальной датой общестранового запуска сервисов МСМП является 19 июля 2026 года. С этой даты клиенты банков — участников системы смогут мгновенно переводить деньги клиентам других банков по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду независимо от того, в каком банке обслуживаются покупатель и продавец. Переводы и платежи проводятся круглосуточно в режиме реального времени, - говорится в официальной информации Нацбанка.

МСМП позволяет предпринимателям принимать безналичную оплату от клиентов всех банков-участников системы по одному QR-коду. Для приема платежей не потребуется установка нового оборудования – сервисы будут доступны в имеющихся терминалах. По вопросам обновления мобильных приложений необходимо обратиться в обслуживающий банк.

Национальная цифровая финансовая инфраструктура, помимо Национальной платежной системы, также включает платформы биометрической идентификации, цифрового теңге и открытого банкинга, а также Национальный антифрод-центр.

По данным НБ РК, сегодня Национальная платежная система ежедневно обрабатывает около 6,3 трлн теңге в день, в обращение было выпущено свыше 340 млрд цифровых теңге, а сервис биометрической идентификации ежемесячно обрабатывает порядка 3,5 млн запросов.

За время работы Антифрод-центра выявлено более 165 тыс. случаев мошенничества и иных незаконных операций, в том числе связанных с финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом.