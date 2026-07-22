Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026

Футбол,ЧМ-2026

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) официально признала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком прошедшего чемпионата мира 2026 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: iffhs.com

Победитель определился на основе сложного математического индекса организации. Эта система учитывает индивидуальные оценки за каждый матч, забитые голы, результативные передачи, а также ключевой вклад футболистов в решающих стадиях плей-офф.

По итогам детального анализа эксперты IFFHS подчеркнули, что Месси обошёл всех конкурентов благодаря феноменальной стабильности на протяжении всего турнира.

"Месси сыграл во всех 7 матчах кампании Аргентины, проведя на поле 626 минут футбола на высочайшем уровне международных соревнований. В этих матчах он забил 8 голов и отдал 4 ассиста — в сумме прямое участие в 12 голах, цифра, которая определила судьбу Аргентины на каждом критическом этапе турнира.

Его средняя оценка матча 8,33 в семи матчах — это не результат изолированного блеска, а признак устойчивого, решающего мастерства, поддерживаемого от группового этапа до финального свистка самых значительных матчей турнира. Именно эта последовательность под давлением — количественно определённая через взвешенную систему оценок IFFHS — отличает достойного получателя награды от просто выдающегося игрока", - пишут на сайте федерации.

Награда присуждена аргентинцу исключительно на основе жёстких статистических данных, а не за прошлые футбольные заслуги, отмечается в сообщении.

Игрок: Лионель Месси (Аргентина)
Сыграно матчей: 7
Минуты: 626
Голы: 8
Ассисты: 4
Средняя оценка матча (IFFHS): 8.33
Награда: Лучший игрок IFFHS

Напомним, что Аргентина проиграла Испании финале ЧМ-2026. Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в овертайме Ферран Торрес принёс европейской сборной мировой трофей.

Мундиаль проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, а участие в турнире приняли 48 сборных.

Отметим, что по версии ФИФА приз лучшему игроку получил центральный полузащитник и капитан сборной Испании Родри.

#футбол #ЧМ #лучший #Месси

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