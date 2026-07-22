Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) официально признала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком прошедшего чемпионата мира 2026 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
Победитель определился на основе сложного математического индекса организации. Эта система учитывает индивидуальные оценки за каждый матч, забитые голы, результативные передачи, а также ключевой вклад футболистов в решающих стадиях плей-офф.
По итогам детального анализа эксперты IFFHS подчеркнули, что Месси обошёл всех конкурентов благодаря феноменальной стабильности на протяжении всего турнира.
"Месси сыграл во всех 7 матчах кампании Аргентины, проведя на поле 626 минут футбола на высочайшем уровне международных соревнований. В этих матчах он забил 8 голов и отдал 4 ассиста — в сумме прямое участие в 12 голах, цифра, которая определила судьбу Аргентины на каждом критическом этапе турнира.
Его средняя оценка матча 8,33 в семи матчах — это не результат изолированного блеска, а признак устойчивого, решающего мастерства, поддерживаемого от группового этапа до финального свистка самых значительных матчей турнира. Именно эта последовательность под давлением — количественно определённая через взвешенную систему оценок IFFHS — отличает достойного получателя награды от просто выдающегося игрока", - пишут на сайте федерации.
Награда присуждена аргентинцу исключительно на основе жёстких статистических данных, а не за прошлые футбольные заслуги, отмечается в сообщении.
Игрок: Лионель Месси (Аргентина)
Сыграно матчей: 7
Минуты: 626
Голы: 8
Ассисты: 4
Средняя оценка матча (IFFHS): 8.33
Награда: Лучший игрок IFFHS
Напомним, что Аргентина проиграла Испании финале ЧМ-2026. Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в овертайме Ферран Торрес принёс европейской сборной мировой трофей.
Мундиаль проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, а участие в турнире приняли 48 сборных.
Отметим, что по версии ФИФА приз лучшему игроку получил центральный полузащитник и капитан сборной Испании Родри.