В Казахстан придет долгожданная прохлада

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни с прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистый ветер, по республике прогнозируются сильные дожди.

Дневная температура воздуха на западе и северо-западе понизится до +18+28 °C, на севере до +22+30 °C, на юге ожидается небольшое ослабление жары до +23+35 °C, на востоке, северо-востоке, юго-востоке Казахстана еще сохранится жаркая погода, где сохранится сильная жара +30+38 °C.