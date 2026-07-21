Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова

Фото: Минкультуры

Государственный академический театр танца Республики Казахстан будет носить имя своего основателя – выдающегося хореографа Булата Аюханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Имя Булата Аюханова неразрывно связано со становлением камерного балета в Казахстане. В 1967 году он создал «Молодой балет Алма-Аты», который стал первым коллективом такого формата в стране и получил признание далеко за ее пределами. Театр выступал в республиках Советского Союза, странах Европы и Скандинавии.

На протяжении десятилетий коллектив развивал заложенные мастером художественные традиции. Постановки Булата Аюханова вошли в золотой фонд отечественного хореографического искусства, а созданная им школа воспитала несколько поколений артистов. Присвоение театру имени Булата Аюханова приобретает особое символическое значение в год открытия его 60-го театрального сезона.

В преддверии 60-летнего юбилея, который коллектив отметит в 2027 году, театр продолжает сохранять и развивать творческое наследие своего основателя, сочетая лучшие традиции отечественной балетной школы с развитием классической, национальной, неоклассической и современной хореографии.