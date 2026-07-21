Что туристам можно увидеть в Мангистау

Министерство туризма и спорта представляет топ-10 направлений Мангистауской области, которые стоит посетить этим летом. В подборку вошли самые живописные и популярные места региона, интересные как отечественным, так и иностранным туристам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

Урочище Бозжыра

Один из самых узнаваемых природных объектов Мангистау с белоснежными меловыми скалами и уникальными геологическими формами. Ландшафт урочища сформировался в результате природных процессов на протяжении миллионов лет. Летние активности: Пешие прогулки, фототуры, джип-туры, наблюдение за природными ландшафтами.

Мангистауский район, около 300 км от г. Актау.

Что посмотреть: Знаменитые скальные останцы Бозжыры, меловые обрывы, панорамные площадки и бескрайние просторы плато Устюрт.

Торыш – Долина шаров

Уникальный природный объект, известный необычными каменными образованиями округлой формы. Долина считается одним из самых загадочных геологических памятников Мангистау. Летние активности: Экологический туризм, пешие маршруты, фототуры, геологические экскурсии.

Тупкараганский район, около 90 км от г. Актау.

Что посмотреть: Каменные шары различных размеров, живописные степные пейзажи и необычные природные формы.

Горы Айракты–Шоманай

Живописный горный массив с причудливыми формами рельефа, который часто называют «долиной замков». Скалы и каньоны создают уникальные пейзажи, напоминающие фантастические ландшафты.

Летние активности: Пешие прогулки, фототуры, автопутешествия, исследование природных достопримечательностей. Мангистауский район, около 200 км от г. Актау.

Что посмотреть: Причудливые скальные образования, горные хребты, каньоны и панорамные виды пустынной местности.

Впадина Карынжарык

Один из самых необычных природных объектов Мангистау, известный своими масштабными ландшафтами, солончаковыми равнинами и живописными останцовыми горами. Впадина расположена значительно ниже уровня моря и поражает своей первозданной красотой и уникальным рельефом. Летние активности: Джип-туры, пешие маршруты, фототуры, кемпинг, наблюдение за восходами и закатами.

Каракиянский район, примерно в 350 км от г. Актау.

Что посмотреть: Панорамные виды впадины, белоснежные солончаки, величественные останцовые горы, уникальные геологические ландшафты и бескрайние просторы Мангистау.

Тамшалы

Живописное урочище с природными источниками, где вода стекает каплями с каменных уступов. Уникальный природный уголок среди степных ландшафтов Мангистау. Летние активности: отдых на природе, пешие прогулки, фототуры, пикники.

Тупкараганский район, около 35 км от г. Актау.

Что посмотреть: Природные родники, зеленый оазис среди степи, скалистые ущелья и живописные виды.

Пляжи Каспийского моря (Актау)

Популярное направление для летнего отдыха на побережье Каспийского моря. Актау сочетает современные зоны отдыха, пляжи и возможности для морского досуга. Летние активности: Купание, пляжный отдых, водные развлечения, прогулки на катерах, отдых у моря. г. Актау и прибрежные территории.

Что посмотреть: Каспийское море, благоустроенные пляжи, морские пейзажи и красивые закаты.

Подземная мечеть Бекет ата

Один из главных духовно-исторических объектов Мангистау, связанный с именем Бекет ата — выдающегося религиозного деятеля XVIII века. Подземная мечеть отличается уникальной архитектурой и особой атмосферой. Летние активности: Познавательный туризм, паломнические поездки, исторические экскурсии.

Урочище Огланды, Мангистауский район, около 280 км от г. Актау.

Что посмотреть: Подземные помещения мечети, святые места, природные ландшафты плато Устюрт.

Гора Бокты

Один из самых известных природных памятников Мангистау. Гора Бокты выделяется своей правильной конусообразной формой и издалека напоминает огромную юрту или пирамиду. Сформировавшаяся миллионы лет назад, она считается одним из самых живописных геологических объектов региона. Летние активности: Пешие прогулки, фототуры, джип-туры, кемпинг и наблюдение за природными ландшафтами. Каракиянский район, Мангистауская область, примерно в 280–300 км от г. Актау.

Что посмотреть: Уникальную гору конусообразной формы, разноцветные скальные породы, панорамные виды на степные и пустынные ландшафты, а также неповторимую природу и геологические памятники Мангистау.

Сор Тузбаир

Одно из самых живописных природных мест Мангистау. Белоснежные меловые скалы, бескрайний солончак и уникальный ландшафт делают это место одним из самых впечатляющих природных памятников Казахстана. Тузбаир сформировался на месте древнего моря и известен своими удивительными геологическими образованиями. Летние активности: Джип-туры, экологический туризм, пешие прогулки, фототуры, наблюдение за восходами и закатами, кемпинг. Каракиянский район, примерно в 250–300 км от г. Актау.

Что посмотреть: Белые меловые скалы, бескрайние солончаки, уникальные геологические слои, панорамные виды и неповторимые природные ландшафты Мангистау.

Кызылкуп (ущелье «Тирамису»)

Один из самых необычных природных объектов Мангистау. Благодаря чередованию красных, белых и желтоватых слоёв горных пород это место получило неофициальное название «Тирамису». Уникальные геологические образования, формировавшиеся миллионы лет, делают Кызылкуп одним из самых живописных памятников природы региона. Летние активности: Экологический туризм, пешие прогулки, фототуры, джип-туры, геологические экскурсии и наблюдение за природными ландшафтами. Каракиянский район, примерно в 300 км от г. Актау.

Что посмотреть: Разноцветные слоистые скалы, живописные ущелья, панорамные виды степи, уникальные природные фотозоны и неповторимые геологические ландшафты Мангистау.