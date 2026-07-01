Открылась золотоизвлекательная фабрика

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Производство на базе месторождения Акбеит в Астраханском районе Акмолинской области восстановило ТОО «Aina Resources» с участием инвесторов из Сингапура.

фото пресс-службы облакимата

Со знаменательным событием астраханцев поздравил заместитель акима области Ернар Жаркешов. «Это один из значимых производственных проектов, способствую­щих развитию экономики и созданию новых рабочих мест. В ходе его реализации была проведена масштабная модернизация производственной инфраструктуры. Полностью восстановлен шахтный ствол, установлено современное подъемное оборудование Mitsubishi, построена новая золотоизвлекательная фабрика, возведено хвостохранилище объемом 300 тысяч кубических метров», – отметил он.

Производственная мощность новой фабрики, основной продукцией которой выступают сплав Доре и флотационный концентрат, составляет до 100 тыс. тонн руды в год. На полную мощность предприятие выйдет в течение трех ближайших месяцев. На сегодняшний день здесь создано около 200 рабочих мест. Сотрудники обеспечены местами в общежитии и горячим питанием за счет работодателя. Им предоставлен полный соцпакет. В дальнейшем здесь планируется соз­дать еще 150–200 рабочих мест.

#Акбеит #Aina Resources #золотоизвлекательная фабрика

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