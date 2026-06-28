Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны

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Ревизионная комиссия Астаны подвела итоги государственного аудита эффективности управления активами трех организаций квазигосударственного сектора — ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», ТОО «Астана Зеленстрой» и ТОО «Өркен қала», передает Kazpravda.kz.

Проверка показала, что в целом деятельность предприятий соответствует их уставным задачам, а финансовое положение остается стабильным. Вместе с тем аудиторы выявили многочисленные нарушения в планировании, внутреннем контроле, строительной деятельности и использовании государственных активов.

Как сообщили в Ревизионной комиссии Астаны, общая сумма финансовых нарушений составила более 3,39 млрд тенге. Кроме того, установлены факты неэффективного планирования государственных активов на 839,6 млн тенге, их неэффективного использования — на 3,3 млрд тенге, а также возможные потери и упущенная выгода почти на 300 млн тенге.

В ходе проверки установлено, что у предприятий отсутствуют долгосрочные стратегии развития, не обеспечено достижение части запланированных показателей, а отдельные организации получали доходы от деятельности, не предусмотренной их уставами.

Особое внимание аудиторы уделили работе ГКП «Астана су арнасы». Предприятие не обеспечило своевременное перечисление части чистого дохода в бюджет, а также не выполнило в полном объеме мероприятия инвестиционного проекта по приобретению специализированной техники и транспорта.

Проверка также выявила недостатки в системе внутреннего контроля. В организациях не всегда своевременно обновлялись внутренние документы, ненадлежащим образом велся учет активов, отсутствовал должный контроль за административными расходами, а процедуры списания транспорта приводили к дополнительным расходам на уплату налога.

Кроме того, при реализации строительных проектов аудиторы зафиксировали нарушения градостроительного законодательства, включая отсутствие уведомлений о начале строительно-монтажных работ, нарушения при оформлении исполнительной документации и приемке объектов в эксплуатацию.

«По итогам аудита установлены финансовые нарушения на общую сумму 3 млрд 392,6 млн тенге, неэффективное планирование активов государства - 839,6 млн тенге, неэффективное использование активов государства - 3 млрд 303 млн тенге, возможные потери и упущенная выгода - 299,5 млн тенге. По результатам проверки 81 материал направлен в уполномоченные органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности», - сообщили в Ревизионной комиссии Астаны.

По итогам аудита предприятиям направлены обязательные для исполнения поручения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и совершенствованию системы внутреннего контроля.