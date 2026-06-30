В Бурабае усиливают контроль за порядком

Экология,Природа
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Государственном национальном природном парке «Бурабай» объявили об усилении контроля за соблюдением природоохранного законодательства в период туристического сезона.

фото из архива ГНПП «Бурабай»

На территории нацпарка в течение всего лета будут проходить рейды с участием госинспекторов, сотрудников полиции, МЧС и районного акимата, сообщили в пресс-службе ГНПП.

Решение об усилении контро­ля возникло не вдруг. Это вынужденная мера, связанная с растущим ежегодно потоком туристов в нацпарк. Согласно научным исследованиям, допустимая нагрузка на основные туристические локации, с учетом принятых мер по развитию инфраструктуры, составляет 890 тыс. человек в год. Между тем, по информации местных исполнительных органов, курортную зону только в 2025-м посетили около 1,8 млн человек. В текущем году эта цифра может вырасти уже до 2 млн туристов: курортная жемчужина Бурабай остается главным магнитом, ежегодно привлекая до 85% всего турпотока области.

В ГНПП «Бурабай» отмечают, что постоянное превышение допустимых показателей посещае­мости ведет к деградации поч­венного покрова, уплотнению и разрушению верхнего слоя почвы, оголению корневой системы деревьев, повреждению кустарниковой растительности и естественных мест обитания животных. Усиливается нагрузка на прибрежные зоны и водоемы, возрастает риск загрязнения и нарушения естественного экологического баланса.

По словам специалистов нацпарка, бесконтрольное пребывание туристов в лесных массивах, движение вне туристических марш­рутов, несоблюдение элементарных экологических норм наносят значительный ущерб экосистеме, восстановление которой может занять десятилетия. При подобных темпах беспрецедент­ной антропогенной нагрузки усиливается риск утраты уникального природного ландшафта.

Тревога сотрудников национального парка понятна, ведь с ежегодным ростом числа посетителей, к сожалению, увеличивается и количество фиксируемых правонарушений. Туристы разводят костры в запрещенных мес­тах, размещают палатки там, где им заблагорассудится (далеко от специально оборудованных зон), оставляют мусор, повреждают растительность, нарушают установленный режим пребывания.

Специалисты приводят статистику: на 11 июня 2026 года на территории ГНПП «Бурабай» выявлено 85 административных правонарушений. В частности, 61 административный протокол составлен за нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий и 19 – за нарушение порядка пребывания на них. Проверяющие также выявили факты засорения территории, повреждения деревьев и кустарников, нанесения ущерба лесному фонду и нарушения требований земельного законодательства. В отдельных случаях инспекторы сталкивались с попытками помешать их работе.

И здесь хотелось бы напомнить, что, помимо административных штрафов, закон предусматривает возмещение нанесенного ущерба и привлечение злостных нарушителей к общественным работам. Иначе как донести до иных отдыхающих, что Бурабай – не мес­то бесконтрольного отдыха, где можно спокойно игнорировать установленные правила? Нацпарк – особо охраняемая природная территория с действующим специальным режимом, обязательным для всех посетителей.

К сожалению, некоторые отдыхающие по-прежнему воспринимают поездку в Бурабай как возможность отдыхать без всяких ограничений. Однако любое нарушение – от разведения костра в неположенном месте до выброса мусора – влечет административную ответственность. Правила одинаковы для всех, а контроль будет только усиливаться, предупреждают специалисты ГНПП «Бурабай» и призывают посетителей быть внимательными к окружающей природе, незамедлительно сообщать о любых нарушениях природоохранного законодательства. Информацию можно передать госинспекторам или на ближайшие кордоны.

Оперативные сигналы помогают быстрее пресекать нарушения и предотвращать ущерб уникальной экосистеме парка. Все это – вынужденные меры, к которым в ГНПП «Бурабай» так кардинально прибегают впервые. Однако дело сохранения нашей уникальной природы – задача не только государственных инспекторов, которых на всю территорию нацпарка попросту не хватит. Если каждый посетитель будет внимателен и не станет равнодушно проходить мимо нарушений, у природы будет больше шансов остаться такой же красивой и богатой для следую­щих поколений.

#экология #природа #сезон #Бурабай

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