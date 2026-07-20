Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется системная работа по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности и импортозамещению. В частности, запущены новые производства, логистические и социальные объекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завод металлоконструкций и бетона

В Карасайском районе Алматинской области открыли комплекс стоимостью 4,7 млрд теңге. Мощность – 10 тыс. тонн металлоконструкций и 300 тыс. м3 бетона в год, а также сэндвич-панели и модульные здания. Создано 80 рабочих мест, продукция пойдет на внутренний рынок и экспорт в Кыргызстан и Узбекистан.

Логистический комплекс

В Карасайском районе Алматинской области открылась первая очередь складского комплекса класса «А» на участке в 50 га. Инвестиции в первый этап составили 20 млрд теңге. Общая стоимость проекта – 70 млрд теңге. Комплекс будет предоставлять 3PL-услуги, а его общая мощность достигнет 160 тыс. м2 складов. Проект создаст 1,2 тыс. рабочих мест, из которых 135 уже трудоустроены.

Завод по производству сухого верблюжьего молока

В Аральске запущен комплекс стоимостью 3 млрд теңге, включая 1,8 млрд теңге льготного финансирования от Фонд развития промышленности. Предприятие мощностью 400 тонн готовой продукции в год создало 23 рабочих места. Завод будет ежедневно перерабатывать до 20 тыс. литров сырья от местных животноводов.

Завод по производству пищевой соли

В Аральске открылось производство пищевой соли высшего сорта стоимостью 1,8 млрд теңге. Мощность завода составляет 40 тыс. тонн продукции в год, создано 20 постоянных рабочих мест. Предприятие обеспечит пищевой солью внутренний рынок и начнет экспортные поставки в соседние страны.

Завод по производству ламината

В СЭЗ «Turan» Туркестанской области запустили завод по производству ламината стоимостью 5 млрд теңге. На 1-м этапе создано 65 рабочих мест с мощностью 840 тыс. м2 продукции в год для внутреннего рынка. С запуском 2-го этапа мощность вырастет до 2,4 млн м2, а число рабочих мест – до 150.

Физкультурно-оздоровительный комплекс

В Алгинском районе Актюбинской области введен в эксплуатацию ФОК площадью 3 тыс. м2 с плавательным бассейном и футбольным полем. Объект рассчитан на посещение до 150 человек в сутки и позволит расширить доступ сельской молодежи к массовому спорту.

Авиамаршрут Атырау – Батуми

Запущено регулярное прямое авиасообщение между Казахстаном и Грузией. Рейсы выполняются 1 раз в неделю по вторникам на воздушных судах Airbus A320, что позволит расширить международное сообщение и задействовать туристический потенциал регионов.