Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента

В Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил инфраструктурное развитие и внедрение современных технологий в ЖКХ одними из ключевых приоритетов. Сегодня Правительство отходит от практики точечного ремонта и переходит к системной модернизации сетей и магистралей. О результатах работы и планах в ключевых сферах инфраструктуры — в обзоре редакции Primeminister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Строительство новых водохранилищ и переход на цифровой учет потребления

Управление водными ресурсами остается на особом контроле руководства страны. В рамках выполнения поручений Президента в 2025 году в Казахстане запущено 22 проекта на сумму более 218 млрд теңге. В их число вошли 14 групповых водопроводов и 8 площадок водопроводных сооружений, что позволило улучшить водоснабжение 321 села с общим населением более 945 тыс. человек.

Для защиты населенных пунктов от подтоплений и стабильного накопления воды проведена реконструкция и укрепление ряда крупных объектов: водохранилища Актобе в Актюбинской области, плотины Кызылагашского водохранилища в области Жетісу, Чарского водохранилища в области Абай, Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области, водохранилища Капшагай в Туркестанской области, пруда-накопителя на реке Жабай в Акмолинской области, ограждающей дамбы накопителя «Биопруд» в Северо-Казахстанской области и плотины Албарбогет в Костанайской области.

В текущем году завершится строительство водохранилищ Каракуыс и Байдибек ата в Туркестанской области, ,пруда-накопителя на реке Жабай в Акмолинской области и пруда Андас-3 в Жамбылской области. Также планируется завершить 12 проектов водоснабжения, что обеспечит качественной питьевой водой еще 142 сельских населенных пункта или около 540 тыс. человек. Параллельно ведется масштабная реконструкция каналов. За 6 месяцев 2026 года проведена реконструкция на 206,19 км каналов, а всего до конца 2026 года планируется завершить модернизацию более 976 км (для сравнения: за весь 2025 год было обновлено 680 км).

Кроме того, в Алматинской области завершена реконструкция 1,5 км аварийных участков водоканала им. Д. Конаева и введен в эксплуатацию обновленный 26-километровый водоканал «Найман» с 75 гидротехническими сооружениями, что снизило потери воды и улучшило орошение свыше 33,3 тыс. га сельхозугодий. Также завершены работы на ГТС Кировского водохранилища в ЗКО (с. Тоган), обеспечившие надежный и безопасный пропуск паводковых вод для защиты близлежащих сел.

С начала 2026 года в водохранилища страны поступило 12,7 млрд м3 паводковой воды, в озерные системы и лиманы направлено 13 млрд м3 талых вод. Для прозрачности распределения ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации внедрило систему электронных договоров с РГП «Казводхоз». В настоящее время в цифровой платформе «Биллинг» уже зарегистрировано свыше 28 тыс. соглашений.

В поливный период прошлого года для орошения 1,2 млн га сельхозземель было израсходовано 11,1 км3 воды. При этом 97% объема пришлось на южные регионы. В текущем сезоне планируется забор около 11 м3 для полива аналогичной площади.

Для точного прогнозирования притока воды к водохранилищам внедряется гидрологическая модель «TALSIM», разработанная совместно с ПРООН. Во время весеннего половодья прошлого года она показала точность в 85% по рекам Есиль и Нура. К началу года завершено моделирование бассейнов 9 рек, а до конца 2026 года прогнозы запустят по 14 речным бассейнам.

Еще одна задача, поставленная Президентом, – внедрение культуры бережного водопотребления. При поддержке ЮНИСЕФ водная тематика интегрируется в образовательный процесс. В рамках государственной воспитательной программы «Адал азамат» эко-уроки прошли в 19 вузах, 100 колледжах и 2,5 тыс. школ, охватив 35,5 тыс. студентов и 3,3 млн школьников. По линии президентской инициативы «Таза Қазақстан» проводится акция «Мөлдір бұлақ». В 2026 году мероприятия охватили Туркестанскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Алматинскую области, область Жетісу и Шымкент. Силами 24 тыс. человек и 3,4 тыс. волонтеров расчищено 94 родников и 62 прибрежных зон. В Жамбылской области при профильном университете создана специализированная волонтерская группа «Болашақтың қайнары».

Для стимулирования аграриев к экономии воды изменены меры господдержки. Функции по субсидированию переданы Министерству водных ресурсов. Доля возмещения затрат фермеров на покупку водосберегающих технологий и подведение инфраструктуры увеличена с 50% до 80%. Также введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от тарифа.

К тому же, начат первый этап проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Проект предусматривает строительство трех новых водохранилищ в Жамбылской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, реконструкцию двух действующих водохранилищ (Караконыз и Коксарай), а также модернизацию и автоматизацию 103 каналов в пяти южных областях протяженностью 978,7 км. На техническое и аналитическое развитие подведомственных организаций выделено $3,5 млн. Всего же по соглашениям с международными партнерами привлечено более $15,9 млн грантовых средств.

Кроме того, в Туркестанской области для обеспечения питьевой водой пяти районов через механизм ГЧП планируется строительство группового водопровода с каскадом ГЭС на реке Угам стоимостью 191,7 млрд теңге.

Ввод новых генерирующих мощностей и модернизация нефтеперерабатывающих заводов

В настоящее время в Казахстане функционирует 254 электрическая станция. Средний уровень износа оборудования на них составляет 56%. Объем выработки электроэнергии составил 63,1 млрд кВт/ч при внутреннем потреблении в 63,1 млрд кВт/ч. Для покрытия растущих потребностей экономики планом до 2035 года предусмотрен ввод более 26 ГВт новых мощностей. В рамках этих задач ведется работа по строительству новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – по проектам уже определены инвесторы и подписаны ЕРС-контракты на проектирование и поставку оборудования.

Для планомерного перехода к низкоуглеродной экономике принимаются системные меры по развитию возобновляемых источников энергии. Сейчас в стране действуют 172 объектов ВИЭ совокупной мощностью более 3,8 ГВт. Их структура выглядит следующим образом:

71 ветровая электростанция мощностью 2 ГВт;

54 солнечные электростанции (СЭС) мощностью 1,4 ГВт;

44 гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 313,68 МВт;

3 биогазовые электростанции мощностью 1,77 МВт.

На 2026 год запланирован ввод 10 проектов ВИЭ общей мощностью 245,8 МВт, из которых на сегодняшний день 7 объектов общей мощностью 212 Мвт уже реализованы.

По итогам прошлого года добыча нефти выросла на 13,5% и составила 99,6 млн тонн. План на 2026 год – 98 млн тонн. За январь–июнь 2026 года объем добычи нефти составил 45,7 млн тонн, а объем ее переработки – 8,985 млн тонн. Общая мощность 4 действующих битумных заводов достигла 1,66 млн тонн в год, что полностью закрывает внутреннюю потребность под дорожные работы.

Для перехода от сырьевой направленности к глубокой переработке Правительством принята Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. За прошлый год объем переработки составил 18,4 млн тонн. В 2026 году начинается практическая реализация проектов по увеличению мощностей ключевых НПЗ: Павлодарского НХЗ — с 5,5 до 9 млн тонн в год, Шымкентского ПКОП — с 6 до 12 млн тонн в год и Атырауского НПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн в год. Параллельно начата проработка проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год. На заводах проводятся планово-предупредительные ремонты по графику.

В газовой отрасли добыча по итогам прошлого года выросла на 15%, составив 68,2 млрд м3. План на 2026 год – 62,8 млрд м3. За январь–июнь 2026 года объем добычи газа составил уже 31,9 млрд кубометров, при этом плановый уровень газификации населенных пунктов на текущий год зафиксирован на отметке 64,3%.

Финансирование ремонта коммунальных сетей и снижение уровня износа инфраструктуры

За последние два года в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в отрасль ЖКХ привлечено около 605 млрд теңге инвестиций. На эти средства отремонтировано 12,3 тыс. км инженерных сетей, что снизило средний уровень износа инфраструктуры на 6,2 процентных пункта.

Для комплексного обновления сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения принят Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Его цель – снизить износ оборудования и сетей по стране до 40%, а аварийность – на 20%. Общий объем инвестиций составит порядка 13 трлн теңге. В рамках модернизации коммунального сектора планируется направить 6,8 трлн теңге на обновление 86 тыс. км сетей:

77,6 тыс. км электросетей;

4,7 тыс. км сетей водоснабжения;

2,6 тыс. км сетей водоотведения;

1,6 тыс. км теплосетей.

В 2025 году в рамках реализации Национального проекта в пилотном режиме профинансировано 17 пилотных проектов с высоким износом активов на сумму порядка 31,7 млрд тенге. Чтобы уменьшить влияние модернизации на тарифы, приняты поправки по субсидированию процентных ставок по займам. Для социально уязвимых слоев населения предусмотрена адресная помощь по возмещению затрат на коммунальные услуги.

Еще 6,2 трлн теңге пойдет на модернизацию и строительство новой генерации, чтобы увеличить установленную мощность до 32,6 ГВт. При этом Правительство отдает приоритет отечественным производителям: определены 2 786 товарных позиций на 2,24 трлн теңге, сформирован пул из 220 казахстанских заводов и 669 квалифицированных EP-подрядчиков в регионах.

Увеличение объемов транзита и ремонт 11 тыс. км автодорог

Правительство продолжает развивать транзитный потенциал, выполняя задачи, поставленные Главой государства в Послании 2024 года «Справедливый Казахстан: закон и порядок, economic рост, общественный оптимизм». Общий объем транзитных перевозок грузов всеми видами транспорта за январь–июнь составил 21,7 млн тонн, что сразу на 24% больше, чем за аналогичный период 2025 года (17,5 млн тонн).

В 2026 году строительными и ремонтными работами охвачено рекордные 11 тыс. км дорог. Из них 3,4 тыс. км – это строительство и реконструкция республиканской сети, 5 тыс. км – капитальный и средний ремонт республиканских трасс, 2,4 тыс. км – ремонт местных дорог. Для содержания дорог развивается система платных участков. В ближайшее время этот список пополнят еще 6 новых направлений общей протяженностью 1,6 тыс. км: Караганды-Балхаш, Бурылбайтал-Курты, Актобе-Кандыагаш, Талдыкорган-Оскемен, Атырау-Астрахань и Мерке-Шу. В результате общая протяженность платных дорог вырастет с 4,9 тыс. км до 6,7 тыс. км.

Авиационный парк Казахстана составляет 111 единиц. В текущем году прибыли новый Airbus A321 neo и два Boeing 737 MAX 8. Международное авиасообщение к текущему моменту установлено уже с 32 странами по 158 маршрутам с общей частотой 915 рейсов в неделю. В 2026 году реализуются следующие инфраструктурные проекты: восстановление аэропорта Аркалык; строительство аэропортов Зайсан, Катон-Карагай, Кендерли; строительство второй ВПП в аэропорту Шымкента; модернизация терминала аэропорта Алматы и реконструкция в Урджаре; реконструкция взлетно-посадочной полосы в Павлодаре.

Позитивная полугодовая динамика отмечается и на железной дороге: за январь–июнь железнодорожным транспортом перевезено 157,1 млн тонн грузов, что отражает рост к прошлому году на 3,5% (факт аналогичного периода 2025 года — 151,9 млн тонн). До 2029 года по поручению Главы государства планируется отремонтировать 11 тыс. км путей, из которых 5216 км уже сделано, план на этот год – 1577 км. По итогам прошлого года в секторе отмечен ряд ключевых событий:

Запущена вторая линия железной дороги «Достык – Мойынты» (836 км);

Начато строительство линии «Кызылжар – Мойынты» (323 км);

Введено рабочее движение по проекту «Обводная линия Алматы» (75 км);

Подписаны контракты на поставку 775 локомотивов (Wabtec, Alstom, CRRC) и 2,7 тыс. фитинговых платформ;

Начата модернизация 124 вокзалов по всей стране;

В морском порту Актау завершено строительство контейнерного хаба, а на линию Курык-Баку поставлен сухогруз и начато строительство 8 новых судов общей стоимостью 74,3 млрд теңге со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2028 года.

На автомобильных маршрутах расширяется география перевозок за счет соглашений с 42 странами. Установлена безразрешительная система с Туркменистаном, Ираном и Турцией. Казахстан также получил право на транзитные автоперевозки вглубь Китая. Для проведения автоматического весогабаритного контроля на дорогах страны установлены 83 автоматизированные станции измерения веса фур, которые интегрированны с ЕРАП для автоматического оформления штрафов без участия человека.

Выравнивание инфраструктурных стандартов и реализация программ поддержки села

Для устранения межрегиональных различий принята Концепция регионального развития до 2030 года. Государство внедрило Систему региональных стандартов, положения которой теперь связаны с бюджетным планированием. Регионы с наибольшим разрывом в обеспеченности базовыми благами получают финансирование из республиканского бюджета в приоритетном порядке. На 2025 год средний уровень обеспеченности по городам составил 89,1%, по селам – 67,6%. К 2029 году эти показатели планируется довести до 96% и 71% соответственно.

Программа «Ауыл – Ел бесігі» направлена на модернизацию инфраструктуры сел. В прошлом периоде на нее было направлено 177 млрд теңге, модернизировано 800 сел. В 2025 году из бюджета и Нацфонда выделено 73 млрд теңге на реализацию 255 проектов в 226 селах. В результате построено и реконструировано 150 социальных объектов и 67 объектов ЖКХ, обновлено 180 км дорог и 1 тыс. км сельских инженерных сетей.

Сельские жители могут получить займы под 2,5% годовых на открытие бизнеса по программе «Ауыл аманаты», сроком до 5 лет на несельскохозяйственные виды деятельности и до 7 лет – в сфере АПК. Максимальная сумма – до 2,5 тыс. МРП, для кооперативов – до 8 тыс. МРП. На 2026 год на реализацию проекта запланировано 100 млрд теңге для предоставления бюджетных микрокредитов и лизинга для 5,4 тыс. проектов. При этом по состоянию на текущий момент в рамках программы уже фактически профинансировано 3132 проектов на общую сумму 33,7 млрд теңге.

Для решения проблемы кадрового дефицита в рамках инициативы «С дипломом в село» молодым специалистам здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, спорта и АПК предоставляются подъемные в размере 100 МРП и бюджетный кредит на покупку жилья под 1% годовых со сроком до 15 лет. При этом специалист обязуется отработать в сельской местности не менее трех лет.

Внимание уделяется и малым городам. В 2025 году из бюджета и Нацфонда было выделено 11,9 млрд теңге на реализацию 40 проектов in 21 городе, что позволило модернизировать 42 км дорог и 40 км инженерных сетей.