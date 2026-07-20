По поручению Президента РК началось строительство расширенного участка дороги Алматы - Бишкек

Автодороги

В Карасайском районе Алматинской области дан старт капитальному ремонту и расширению участка автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Бишкек с 19-го по 27-й километр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

 Реконструируемый участок является одним из наиболее загруженных направлений республиканской дорожной сети.

Ежедневная интенсивность движения здесь превышает 70 тыс. автомобилей. Существующая четырехполосная дорога не обеспечивает необходимую пропускную способность, что приводит к систематическим заторам, снижению скорости движения и ухудшению транспортной связанности Алматы с пригородными населенными пунктами.

Расширение участка позволит увеличить его пропускную способность, сократить время поездки и создать более безопасные и комфортные условия для водителей и пассажиров.

В рамках проекта проезжая часть будет расширена с четырех до восьми полос. Также предусмотрены строительство двух транспортных развязок типа «подкова», девяти надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров вдоль всего участка и современного наружного освещения. Кроме того, будут переустроены газопроводы, сети водоснабжения, электроснабжения и связи, а также уложено новое дорожное покрытие капитального типа. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в апреле 2026 года. Модернизация этого участка является частью комплексной работы по развитию транспортной системы Алматы.

В городе продолжается строительство и продление шести радиальных дорог до БАКАД и семи магистральных улиц, параллельно развиваются метро, LRT и система SkyTrain..

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку на въезде и выезде из Алматы, повысить безопасность дорожного движения и улучшить сообщение между городом и пригородами. Проект также будет способствовать развитию международного транспортного коридора, связывающего Казахстан и Кыргызстан, укреплению торгово-экономических связей и повышению транзитного потенциала страны. 

#Алматы #дорога #Бишкек

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