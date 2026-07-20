С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште

В Венгрии завершился международный рейтинговый турнир по видам борьбы

В заключительный соревновательный день состоялся розыгрыш наград в греко-римской борьбе. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала одну серебряную и две бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В весовой категории до 60 кг Ернур Фидахметов в финале уступил Жоламану Шаршенбекову (Кыргызстан) и стал серебряным призёром.

Исхар Курбаев, выступавший в весе до 55 кг, в схватке за бронзовую медаль победил индийского борца Лалита.

Ранее Динмухаммед Кошкар завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг, добавили в НОК.