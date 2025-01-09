Библиотека как центр притяжения Статьи 9 января 2025 г. 0:02 50 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО В регионе открываются сельские библиотеки, модернизированные в комьюнити-центры. фото предоставлено реализаторами проекта Такая трансформация стала возможной благодаря благотворительному проекту Jaña Klub, цель которого – пересмотреть функции библиотек в соответствии с современными тенденциями, создать комфортную среду для духовного развития, популяризации чтения и полезного времяпровождения. – Библиотечная деятельность существенно изменилась. Сейчас библиотеки – это центры знаний, образования и разнопланового досуга, это место встреч, проведения культурных мероприятий. Новый формат предполагает зонирование, хорошее оборудование, работу разнообразных кружков. Все это предусмотрено проектом Jaña Klub, который в пилотном режиме реализуется в нашей области, – рассказывает директор Западно-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Ж. Молдагалиева Шолпан Уразаева. Всего в рамках проекта до марта 2025 года 25 из 356 действующих в регионе библиотек преобразуют в современные комьюнити-центры. Будут реконструированы 9 тыс. кв. м библиотечных помещений, свыше ста библиотекарей пройдут переподготовку. Инициатор и куратор проекта – фонд TANA, предоставивший дизайн-проект и стратегию по развитию общественных пространств. Задача акимата области – привести помещения в порядок. Фонд «Қазақстан халқына» проводит техническую и ментальную реновации, куда входит оснащение мебелью и техникой, обучение менеджеров, сотрудников библиотек новым стандартам. На эти цели фонд намерен выделить 797 млн тенге. Обновленные очаги культуры оснастили современными музыкальными инструментами, настольными играми, оборудованием для шитья и рукоделия. Здесь появились площадки для проведения образовательных и культурных мероприятий. Библиотека каждого комьюнити-центра пополнилась более чем 800 новыми книгами казахстанских и зарубежных авторов. Кроме того, пользователи получили доступ к современным технологиям. Отдельное внимание уделено решению вопросов инклюзии. На базе первых модернизированных библиотек в селах Переметном и Дарьинском района Байтерек, торжественное открытие которых состоялось накануне Дня Независимости, уже созданы краеведческий, женский клубы, а также клуб для людей с особыми потребностями. – Модернизация сельских библиотек – это шаг в будущее. Мы создаем современные пространства, где каждый найдет для себя что-то ценное – от знаний до реализации творческого потенциала. Мы нацелены на продолжение проекта Jaña Klub и всегда открыты к такому же успешному сотрудничеству и в других регионах нашей страны, – отметила основатель фонда TANA Камила Лукпанова. #регионы #модернизация #библиотеки #сельские библиотеки