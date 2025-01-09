Библиотека как центр притяжения

Такая трансформация стала возможной благодаря благотворительному проекту Jaña Klub, цель которого – пересмотреть функции библиотек в соответствии с современными тенденция­ми, создать комфортную среду для духовного развития, популяризации чтения и полезного времяпровож­дения.

– Библиотечная деятельность существенно изменилась. Сейчас библио­теки – это центры знаний, образования и разнопланового досуга, это место встреч, проведения культурных мероприятий. Новый формат предполагает зонирование, хорошее оборудование, работу разнообразных кружков. Все это предусмотрено проек­том Jaña Klub, который в пилотном режиме реализуется в нашей области, – рассказывает директор Западно-­Казахстанской областной универсальной научной библио­теки им. Ж. Молдагалиева­ Шолпан Уразаева.

Всего в рамках проекта до марта 2025 года 25 из 356 действующих в регионе библиотек­ преобразуют в современные комьюнити-центры. Будут реконструи­рованы 9 тыс. кв. м библиотечных помещений, свыше ста библиотекарей пройдут переподготовку.

Инициатор и куратор проекта – фонд TANA, предоставивший дизайн-проект и стратегию по развитию общественных прост­ранств. Задача акимата области – привести помещения в порядок. Фонд «Қазақстан халқына» проводит техническую и ментальную реновации, куда входит оснащение мебелью и техникой, обучение менеджеров, сотрудников

биб­лиотек новым стандартам. На эти цели фонд намерен выделить 797 млн тенге.

Обновленные очаги культуры оснастили современными музыкальными инструментами, настольными играми, оборудованием для шитья и рукоделия. Здесь появились площадки для проведения образовательных и культурных мероприя­тий. Библио­тека каждого комьюнити-центра пополнилась более чем 800 новыми книгами казахстанских и зарубежных авторов. Кроме того, пользователи получили доступ к современным технологиям. Отдельное внимание уделено решению вопросов инклюзии.

На базе первых модернизированных библиотек в селах Переметном и Дарьин­ском района Байтерек, торжественное открытие которых состоялось накануне Дня Независимости, уже созданы краеведческий, женский клубы, а также клуб для людей с особыми потребностями.

– Модернизация сельских библиотек – это шаг в будущее. Мы создаем современные пространства, где каждый найдет для себя что-то ценное – от знаний до реализации творческого потенциала. Мы нацелены на продолжение проекта Jaña Klub и всегда открыты к такому же успешному сотрудничеству и в других регионах нашей страны, – отметила основатель фонда TANA Камила Лукпанова.