Библиотека как центр притяжения

Статьи
50
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В регионе открываются сельские библиотеки, модернизированные в комьюнити-центры.

фото предоставлено реализаторами проекта

Такая трансформация стала возможной благодаря благотворительному проекту Jaña Klub, цель которого – пересмотреть функции библиотек в соответствии с современными тенденция­ми, создать комфортную среду для духовного развития, популяризации чтения и полезного времяпровож­дения.

– Библиотечная деятельность существенно изменилась. Сейчас библио­теки – это центры знаний, образования и разнопланового досуга, это место встреч, проведения культурных мероприятий. Новый формат предполагает зонирование, хорошее оборудование, работу разнообразных кружков. Все это предусмотрено проек­том Jaña Klub, который в пилотном режиме реализуется в нашей области, – рассказывает директор Западно-­Казахстанской областной универсальной научной библио­теки им. Ж. Молдагалиева­ Шолпан Уразаева.

Всего в рамках проекта до марта 2025 года 25 из 356 действующих в регионе библиотек­ преобразуют в современные комьюнити-центры. Будут реконструи­рованы 9 тыс. кв. м библиотечных помещений, свыше ста библиотекарей пройдут переподготовку.

Инициатор и куратор проекта – фонд TANA, предоставивший дизайн-проект и стратегию по развитию общественных прост­ранств. Задача акимата области – привести помещения в порядок. Фонд «Қазақстан халқына» проводит техническую и ментальную реновации, куда входит оснащение мебелью и техникой, обучение менеджеров, сотрудников
биб­лиотек новым стандартам. На эти цели фонд намерен выделить 797 млн тенге.

Обновленные очаги культуры оснастили современными музыкальными инструментами, настольными играми, оборудованием для шитья и рукоделия. Здесь появились площадки для проведения образовательных и культурных мероприя­тий. Библио­тека каждого комьюнити-центра пополнилась более чем 800 новыми книгами казахстанских и зарубежных авторов. Кроме того, пользователи получили доступ к современным технологиям. Отдельное внимание уделено решению вопросов инклюзии.

На базе первых модернизированных библиотек в селах Переметном и Дарьин­ском района Байтерек, торжественное открытие которых состоялось накануне Дня Независимости, уже созданы краеведческий, женский клубы, а также клуб для людей с особыми потребностями.

– Модернизация сельских библиотек – это шаг в будущее. Мы создаем современные пространства, где каждый найдет для себя что-то ценное – от знаний до реализации творческого потенциала. Мы нацелены на продолжение проекта Jaña Klub и всегда открыты к такому же успешному сотрудничеству и в других регионах нашей страны, – отметила основатель фонда TANA Камила Лукпанова.

#регионы #модернизация #библиотеки #сельские библиотеки

Популярное

Все
Сбалансированный подход
Библиотека как центр притяжения
Миллион за VIP-номер
Всеобъемлющее выступление
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Изношенные сети, текучесть кадров, закупки: депутат Руслан …
Нурия Ниязова и Жанна Асанова обсудили ключевые вопросы раз…
Депутаты Мажилиса обсудили проблемные вопросы строительства…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]