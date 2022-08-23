Бил кирпичом по голове: жестокое нападение на павлодарку попало на видео

Мужчина напал с кирпичом на девушку в городе Павлодаре. Полиция начала расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 августа в 15:30 часов в центральный отдел полиции Павлодара обратилась 20-летняя жительница города. Установлено, что 21 августа около 01:10 часов неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове кирпичом. В тот же день в больнице пострадавшей поставили диагноз «сотрясение головного мозга», от госпитализации она отказалась.

Однако с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа.

«По данному факту начато досудебное расследование по хулиганству. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Полиция просит павлодарцев, знающих злоумышленника, сообщить по телефону 102.