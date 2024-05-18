КНБ опроверг слухи о бегстве пакистанских студентов из Кыргызстана в РК

Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, передает Kazpravda.kz

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О ситуации на границе с Кыргызстаном информирует комитет нацбезопасности республики.

«Пресс-служба КНБ Республики Казахстан сообщает, что информация, размещенная в некоторых СМИ о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в городе Бишкек, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в городе Бишкек.

Как сообщалось, в Бишкеке из-за драки местных граждан с иностранцами вспыхнули беспорядки, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»