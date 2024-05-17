Ураган обрушился на Техас, есть жертвы

Не менее четырех человек погибли в городе Хьюстон в Техасе из-за урагана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Около миллиона потребителей остались без электричества, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, значительные разрушения в центре города», — сказал журналистам мэр города Джон Уитмир.

По данным пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за крана, который повалило ветром.

Из-за непогоды приостановили полеты в двух основных аэропортах Хьюстона. В Межконтинентальном аэропорту имени Буша ветер достигал 60 миль в час.

По сведениям портала Power Outage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, более 800 тысяч из них — в Хьюстоне.