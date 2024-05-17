Ураган обрушился на Техас, есть жертвы

Не менее четырех человек погибли в городе Хьюстон в Техасе из-за урагана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Около миллиона потребителей остались без электричества, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, значительные разрушения в центре города», — сказал журналистам мэр города Джон Уитмир.
По данным пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за крана, который повалило ветром.
Из-за непогоды приостановили полеты в двух основных аэропортах Хьюстона. В Межконтинентальном аэропорту имени Буша ветер достигал 60 миль в час.
По сведениям портала Power Outage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, более 800 тысяч из них — в Хьюстоне.