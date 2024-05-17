Ураган обрушился на Техас, есть жертвы

В мире, США, Происшествия, Погода
142
Айман Аманжолова
[email protected]

Не менее четырех человек погибли в городе Хьюстон в Техасе из-за урагана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Около миллиона потребителей остались без электричества, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, значительные разрушения в центре города», — сказал журналистам мэр города Джон Уитмир.

По данным пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за крана, который повалило ветром.

Из-за непогоды приостановили полеты в двух основных аэропортах Хьюстона. В Межконтинентальном аэропорту имени Буша ветер достигал 60 миль в час. 

По сведениям портала Power Outage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, более 800 тысяч из них — в Хьюстоне.

#жертвы #США #ураган #Хьюстон

Популярное

Все
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Он был кумиром нашего детства
В программу 5-х Всемирных игр кочевников внесены очередные изменения
Универсальный полицейский
Женское предпринимательство обеспечивает 31,4% рабочих мест
«Сыртқа ілсең жарнама, ана тілін қорлама!»
Двадцать пятая весна любимого сада
Все о новом Законе «О государственных закупках»
Скажите мне, Киса, как художник художнику…
Яблони Сиверса радуют особым цветением
Первый казахстанско-китайский зерновой форум пройдет в Китае
Не по-человечески
Радиофармпрепараты для онкопациентов будут доставляться самолетами
Турнир Qazaqstan Barysy окончен
Алтынай Асылмуратова: «Астана Опера» – лучший академический театр оперы и балета в Казахстане
Указ Главы государства
Казахстан завоевал историческое серебро ЧА по спортивной гимнастике
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
Не уповай на Google – иди к врачу
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей

Читайте также

Неизвестные взломали мессенджеры руководства Минэнерго
Два брата украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд
В Англии заключенных будут выпускать досрочно из-за перепол…
Прародиной всех баобабов оказался Мадагаскар

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]