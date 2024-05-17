Девушка сбросилась с многоэтажки в области Жетісу

По информации одного из пабликов , девушка совершила суицид из-за неудовлетворительного результата ЕНТ. Полиция прокомментировала инцидент

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По данному факту начато досудебное расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Сообщаем, что по факту падения с многоэтажного дома девушки начато досудебное расследование, с назначением судебных экспертиз», – рассказали в ДП.

Данные досудебного расследование к разглашению в порядке ст.201 УПК РК не подлежат, добавили в полиции.

Ранее сообщалось о восьмикласснице, которая совершила самоубийство в Шымкенте.