Биография столицы

Почему мы интересуемся историей родного края? Не ошибутся те, кто найдут в этом интересе эмоциональную составляющую. Знакомые с детства улицы, старинные здания, памятники, ставшие свидетелями пронесшихся бурных лет, парки и скверы, тропинки, которые доводилось топтать еще нашим родителям, – все это влечет нас, порой навевая ностальгическую тоску, но куда чаще отзываясь в душе приятным, ни с чем не сравнимым теплом.

Правы будут и те, кто объяс­нит этот интерес стремлением сохранить уникальные особенности малой родины. Уже давно известно, что каждый город, район, улица, даже отдельно взятый дом со множеством квартир – это единый живой организм, который по сути своей обладает неповторимыми чертами, находящими свое воплощение в обычаях и традициях, местных праздниках и передаваемых из уст в уста легендах. Краеведы – летописцы, собиратели и хранители преданий родного края – оберегают его богатое наследие, чтобы показать, какое значение для духовной жизни каждого человека имеет историческая память.

Наконец, не прогадают и те, кто увидит в увлечении историей родного края попытку представить на конкретных примерах этапы развития страны в целом. Застывшие во времени свидетели различных эпох – все те же улицы, здания и памятники – на самом деле являются самыми красноречивыми рассказчиками, которые помогают нам едва ли не вживую увидеть долгий и зачастую тернистый путь, проделанный государством «от кареты до ракеты».

И все-таки актуальны еще слова, сказанные поэтом Ильей Сельвинским во время поездки на целину: «Республику свою мы знаем плохо». К этой мысли без малого семидесятилетней давности невольно приходишь сам, читая книгу «История столицы Казахстана», которая объединила под своей обложкой архив­ные материалы и рассказы об основных этапах становления и развития города.

Книга представляет собой коллективный труд сотрудников Национального архива РК, длительное время работавших с богатейшими архивными фондами и частными коллекциями астанинских старожилов. Именно поэтому ее текст изобилует малоизвестными, а то и впервые вводимыми в широкий оборот фактами, которые значительно расширяют наше представление об истории Астаны и Казахстана в целом. Помещенные в книге рассказы, кроме достоверного изображения описываемых событий, ценны тем, что позволяют читателям еще лучше узнать судьбу таких крупных исторических личностей, как, например, Сакен Сейфуллин, чья литературная и общественно-политическая деятельность была неразрывно связана с Акмолинском на протяжении многих лет.

Тематически книга поделена на четыре раздела, к которым примыкают введение и заключение. Названия этих разделов говорят сами за себя: «От древности до начала XIX века», «Развитие города в XIX – начале XX века», «Город в первой половине XX века» и «Город во второй половине XX – начале XXI века». Сгруппированные в них рассказы и архивные материалы раскрывают как общий исторический фон, на котором происходило развитие города в описываемый период, так и отдельные стороны жизни горожан. Большое внимание авторы уделили вопросам культуры и народного хозяйства, а также поиску и систематизированию наиболее интересных фактов о жизни крупнейших общественных деятелей.

Так, благодаря материалам первого раздела читатель не только познакомится с историей города Бозок – средневекового предшественника Астаны, но и узнает много нового о личности старшего султана Акмолинского окружного приказа Конуркульд­жи Кудаймендина, с именем которого традиционно связывается развитие города в первой половине XIX века. Второй раздел привлечет внимание ценными сведениями о повседневной жизни акмолинцев, третий – обилием городских легенд, давно ставших неотъемлемой частью культуры любого города мира, четвертый – уникальными фотографиями из архива Нурмухамада Имамова, на которых будущая столица Казахстана запечатлена в годы своего возмужания.

Что же может обеспечить книге интерес широкой аудитории? Прежде всего доступный язык, одинаково понятный как подготовленному, так и начинающему читателю. Лишенный тяжеловес­ности, нередко присущей историческим сочинениям, он способствует лучшему восприятию текста и усваиванию фактического материала. В качестве примера приведем описание городского Гостиного двора, которое авторы дают в первой главе второго раздела: «Два корпуса одноэтажных каменных магазинов заняли по фасаду целый квартал и свыше ста метров в глубину. Вдоль них над входными железными дверями и зарешеченными окнами тянулись навесы, опиравшиеся на чугунные столбы, красовались громоздкие вывески, написанные арабскими и русскими шрифтами… Этот комплекс сохранился и до советского времени, называясь Зелеными рядами, поскольку железные двери магазинов покрасили зеленой масляной краской. Потом его снесли, и рядом появилось здание Центрального универсального магазина». Лишь нескольких ярких штрихов достаточно авторам для того, чтобы перед читателем детально вырисовались корпусы некогда известного всем степным торговцам Гостиного двора.

С точки зрения языка наиболее удачны рассказы по истории города, большая часть которых приходится на третий раздел книги. Написанные живо и образно, они словно делают читателя свидетелем разворачивающихся в них событий.

Такова, например, легенда о призраке ростовщика Владимира Попова, сохранившаяся в пересказах многих старожилов столицы. Попов, этакий акмолинский Гобсек, умело пользовался чужим горем, ссужая попавшим в беду и отчаявшимся людям деньги под большие проценты. Многих обманул он, играя на несчастьях должников и их наивной вере в «честное купеческое слово» почетного гражданина. Одному из таких клиентов, в срок возвратившему всю ссуженную сумму, Попов пообещал порвать вексель, но не в момент передачи денег, а на следующий день, ведь после горячей субботней бани лезть в сейф за бумагами ему уже совсем не хотелось. На деле оказалось, что «честное купеческое» забирается так же легко, как и дается. Попов предъя­вил вексель к взысканию, и несчастному должнику пришлось платить дважды, так как в противном случае его ждал суд.

Страшное возмездие уготовила судьба злодею-ростовщику. Вот что пишут о нем авторы книги: «В бане на полке лежало кровавое тело Попова, а целиком снятая с него кожа висела на тонкой жердочке, на которую обычно вешали белье и полотенца. Кто-то сумел незаметно проникнуть в баню и жестоко отомстить изуверу, как бы напомнив согражданам, что покойный так же поступал со своими несчастными жертвами». Кредитора-обманщика похоронили, и по городу тотчас поползли страшные слухи. Родственникам Попова и простым горожанам, случайно оказавшимся около его дома, стал мерещиться призрак ростовщика, который замогильным скрипучим голосом требовал от них вернуть непогашенные ссуды и угрожал заемщикам жесткой карой…

Легенда интересна не только своей моралью, напоминанием, что жестокосердие всегда будет наказано, но и яркими картинами из жизни акмолинского купечества, которые помогают читателям сформировать психологический портрет ставших литературными героями исторических личнос­тей и отражают характерные тенденции развития Казахстана того времени.

Особо хочется отметить рассказы о деятельности Сакена Сейфуллина, чьим историческим фоном является установление в Акмолинске советской власти и последующий контрреволюционный мятеж, в результате которого поэт вместе со своими товарищами оказался в тюрьме. Эти рассказы подкупают своей достоверностью и объективнос­тью изложения. Авторам удалось избежать нередкой ныне и зачас­тую исключительно конъюнк­турной идеализации белого движения. Без прикрас показана и деятельность органов советской власти, а также трудности, с которыми пришлось столкнуться революционерам.

Вот как описываются последствия мятежа: «Деятелей совдепа ведут в стоящую на площади городскую тюрьму (острог). Среди них идет Сакен Сейфуллин. Лицо его залито кровью, от длинных черных волос остались одни клочья. Истерзаны, жестоко избиты его близкие товарищи – члены совдепа Жумабай Нуркин, Рахимжан Дюйсембаев, Бакен Серикпаев…»

Разумеется, в одной статье невозможно охватить разом все материалы книги – настолько они разнообразны. Мы можем лишь посоветовать читателям как можно скорее обратить свое внимание на сборник, который хоть и не претендует на исчерпывающую полноту, все-таки является важной вехой в истории отечественного краеведения. Интереснейшие рассказы и увлекательные городские легенды, уникальные фотографии и редкие архивные документы, привлекательные герои, из которых главным по праву является сама Астана – все это, несомненно, вызовет самый живой интерес.

И читатели, перелистнув последнюю страницу, возможно, повторят вслед за поэтом: «Рес­публику свою мы знаем плохо». Но в упреке этом будет не тоска самобичевания, а устремленный в будущее оптимизм, ведь нет, пожалуй, большей радости, чем радость узнавания, ощутить которую нам помогают неумолч­ные и мудрые собеседники – наши книги.