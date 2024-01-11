Биография столицы Статьи 11 января 2024 г. 2:50 0 Илья Пащенко Невозможно знать историю страны, не зная при этом историю родного края. Об этом читателю напоминает книга «История столицы Казахстана», раскрывающая множество малоизвестных фактов. фото Игоря Бургандинова Почему мы интересуемся историей родного края? Не ошибутся те, кто найдут в этом интересе эмоциональную составляющую. Знакомые с детства улицы, старинные здания, памятники, ставшие свидетелями пронесшихся бурных лет, парки и скверы, тропинки, которые доводилось топтать еще нашим родителям, – все это влечет нас, порой навевая ностальгическую тоску, но куда чаще отзываясь в душе приятным, ни с чем не сравнимым теплом. Правы будут и те, кто объяснит этот интерес стремлением сохранить уникальные особенности малой родины. Уже давно известно, что каждый город, район, улица, даже отдельно взятый дом со множеством квартир – это единый живой организм, который по сути своей обладает неповторимыми чертами, находящими свое воплощение в обычаях и традициях, местных праздниках и передаваемых из уст в уста легендах. Краеведы – летописцы, собиратели и хранители преданий родного края – оберегают его богатое наследие, чтобы показать, какое значение для духовной жизни каждого человека имеет историческая память. Наконец, не прогадают и те, кто увидит в увлечении историей родного края попытку представить на конкретных примерах этапы развития страны в целом. Застывшие во времени свидетели различных эпох – все те же улицы, здания и памятники – на самом деле являются самыми красноречивыми рассказчиками, которые помогают нам едва ли не вживую увидеть долгий и зачастую тернистый путь, проделанный государством «от кареты до ракеты». И все-таки актуальны еще слова, сказанные поэтом Ильей Сельвинским во время поездки на целину: «Республику свою мы знаем плохо». К этой мысли без малого семидесятилетней давности невольно приходишь сам, читая книгу «История столицы Казахстана», которая объединила под своей обложкой архивные материалы и рассказы об основных этапах становления и развития города. Книга представляет собой коллективный труд сотрудников Национального архива РК, длительное время работавших с богатейшими архивными фондами и частными коллекциями астанинских старожилов. Именно поэтому ее текст изобилует малоизвестными, а то и впервые вводимыми в широкий оборот фактами, которые значительно расширяют наше представление об истории Астаны и Казахстана в целом. Помещенные в книге рассказы, кроме достоверного изображения описываемых событий, ценны тем, что позволяют читателям еще лучше узнать судьбу таких крупных исторических личностей, как, например, Сакен Сейфуллин, чья литературная и общественно-политическая деятельность была неразрывно связана с Акмолинском на протяжении многих лет. Тематически книга поделена на четыре раздела, к которым примыкают введение и заключение. Названия этих разделов говорят сами за себя: «От древности до начала XIX века», «Развитие города в XIX – начале XX века», «Город в первой половине XX века» и «Город во второй половине XX – начале XXI века». Сгруппированные в них рассказы и архивные материалы раскрывают как общий исторический фон, на котором происходило развитие города в описываемый период, так и отдельные стороны жизни горожан. Большое внимание авторы уделили вопросам культуры и народного хозяйства, а также поиску и систематизированию наиболее интересных фактов о жизни крупнейших общественных деятелей. Так, благодаря материалам первого раздела читатель не только познакомится с историей города Бозок – средневекового предшественника Астаны, но и узнает много нового о личности старшего султана Акмолинского окружного приказа Конуркульджи Кудаймендина, с именем которого традиционно связывается развитие города в первой половине XIX века. Второй раздел привлечет внимание ценными сведениями о повседневной жизни акмолинцев, третий – обилием городских легенд, давно ставших неотъемлемой частью культуры любого города мира, четвертый – уникальными фотографиями из архива Нурмухамада Имамова, на которых будущая столица Казахстана запечатлена в годы своего возмужания. Что же может обеспечить книге интерес широкой аудитории? Прежде всего доступный язык, одинаково понятный как подготовленному, так и начинающему читателю. Лишенный тяжеловесности, нередко присущей историческим сочинениям, он способствует лучшему восприятию текста и усваиванию фактического материала. В качестве примера приведем описание городского Гостиного двора, которое авторы дают в первой главе второго раздела: «Два корпуса одноэтажных каменных магазинов заняли по фасаду целый квартал и свыше ста метров в глубину. Вдоль них над входными железными дверями и зарешеченными окнами тянулись навесы, опиравшиеся на чугунные столбы, красовались громоздкие вывески, написанные арабскими и русскими шрифтами… Этот комплекс сохранился и до советского времени, называясь Зелеными рядами, поскольку железные двери магазинов покрасили зеленой масляной краской. Потом его снесли, и рядом появилось здание Центрального универсального магазина». Лишь нескольких ярких штрихов достаточно авторам для того, чтобы перед читателем детально вырисовались корпусы некогда известного всем степным торговцам Гостиного двора. С точки зрения языка наиболее удачны рассказы по истории города, большая часть которых приходится на третий раздел книги. Написанные живо и образно, они словно делают читателя свидетелем разворачивающихся в них событий. Такова, например, легенда о призраке ростовщика Владимира Попова, сохранившаяся в пересказах многих старожилов столицы. Попов, этакий акмолинский Гобсек, умело пользовался чужим горем, ссужая попавшим в беду и отчаявшимся людям деньги под большие проценты. Многих обманул он, играя на несчастьях должников и их наивной вере в «честное купеческое слово» почетного гражданина. Одному из таких клиентов, в срок возвратившему всю ссуженную сумму, Попов пообещал порвать вексель, но не в момент передачи денег, а на следующий день, ведь после горячей субботней бани лезть в сейф за бумагами ему уже совсем не хотелось. На деле оказалось, что «честное купеческое» забирается так же легко, как и дается. Попов предъявил вексель к взысканию, и несчастному должнику пришлось платить дважды, так как в противном случае его ждал суд. Страшное возмездие уготовила судьба злодею-ростовщику. Вот что пишут о нем авторы книги: «В бане на полке лежало кровавое тело Попова, а целиком снятая с него кожа висела на тонкой жердочке, на которую обычно вешали белье и полотенца. Кто-то сумел незаметно проникнуть в баню и жестоко отомстить изуверу, как бы напомнив согражданам, что покойный так же поступал со своими несчастными жертвами». Кредитора-обманщика похоронили, и по городу тотчас поползли страшные слухи. Родственникам Попова и простым горожанам, случайно оказавшимся около его дома, стал мерещиться призрак ростовщика, который замогильным скрипучим голосом требовал от них вернуть непогашенные ссуды и угрожал заемщикам жесткой карой… Легенда интересна не только своей моралью, напоминанием, что жестокосердие всегда будет наказано, но и яркими картинами из жизни акмолинского купечества, которые помогают читателям сформировать психологический портрет ставших литературными героями исторических личностей и отражают характерные тенденции развития Казахстана того времени. Особо хочется отметить рассказы о деятельности Сакена Сейфуллина, чьим историческим фоном является установление в Акмолинске советской власти и последующий контрреволюционный мятеж, в результате которого поэт вместе со своими товарищами оказался в тюрьме. Эти рассказы подкупают своей достоверностью и объективностью изложения. Авторам удалось избежать нередкой ныне и зачастую исключительно конъюнктурной идеализации белого движения. Без прикрас показана и деятельность органов советской власти, а также трудности, с которыми пришлось столкнуться революционерам. Вот как описываются последствия мятежа: «Деятелей совдепа ведут в стоящую на площади городскую тюрьму (острог). Среди них идет Сакен Сейфуллин. Лицо его залито кровью, от длинных черных волос остались одни клочья. Истерзаны, жестоко избиты его близкие товарищи – члены совдепа Жумабай Нуркин, Рахимжан Дюйсембаев, Бакен Серикпаев…» Разумеется, в одной статье невозможно охватить разом все материалы книги – настолько они разнообразны. Мы можем лишь посоветовать читателям как можно скорее обратить свое внимание на сборник, который хоть и не претендует на исчерпывающую полноту, все-таки является важной вехой в истории отечественного краеведения. Интереснейшие рассказы и увлекательные городские легенды, уникальные фотографии и редкие архивные документы, привлекательные герои, из которых главным по праву является сама Астана – все это, несомненно, вызовет самый живой интерес. И читатели, перелистнув последнюю страницу, возможно, повторят вслед за поэтом: «Республику свою мы знаем плохо». Но в упреке этом будет не тоска самобичевания, а устремленный в будущее оптимизм, ведь нет, пожалуй, большей радости, чем радость узнавания, ощутить которую нам помогают неумолчные и мудрые собеседники – наши книги. #столица #книга #история #Нацархив