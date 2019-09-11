Биртанов и Тургумбаев навестили пострадавших при взрыве в Туркестане
В ходе поездки в Туркестанскую область министр здравоохранения Елжан Биртанов вместе с главой Министерства внутренних дел Ерланом Тургумбаевым посетили Городскую центральную больницу, где находятся пострадавшие при взрыве автоцистерны на территории гостиницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
По словам главного врача больницы Жанболата Дильдабекова, 10 сентября в экстренном порядке в больницу поступили 5 пострадавших. Из них трое были госпитализированы в отделение травматологии с различными степенями ожогов кожных покровов, травмами. Один пациент поступил в отделение реанимации с общей площадью ожога поверхности в 36%. Он госпитализирован в реанимационное отделение, учитывая явление ожогового шока. На сегодняшний день состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
"Пациент, который был госпитализирован вчера в отделение реанимации, будет переведен сегодня в отделение. Состояние его в динамике улучшается", – отметил главный врач городской больницы.
Министр здравоохранения поинтересовался, нужна ли пациентам помощь специалистов из республиканских клиник.
"На сегодня пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, лекарства имеются в наличии, состояние пациентов не вызывает опасений", – заверили врачи городской больницы.
Напомним, 10 сентября в Туркестане на территории гостиницы "Royal Grand Hotel" по ул. Саттарханова произошло возгорание автомобиля "ЗИЛ" с последующим взрывом газового баллона.