В Казахстане дан старт ЕНТ

Всего в стране организовано 43 пункта сдачи ЕНТ. В столице действуют два. Один из них расположен в Казахском университете технологии и бизнеса.

...С утра в первый день сдачи ЕНТ в вузе тихо. В коридоре стоят абитуриенты, ждут приглашения в аудиторию.

– Совсем не волнуюсь, – признается выпускник столичной школы-лицея № 71 Даниал Салыков. – Готовился к тестам и уверен в своих силах. Планирую изучать менеджмент. Профильные предметы – гео­графия и английский язык.

Рядом стоит Айлана Нургалиева. Девушка намерена получить нужный балл для учебы на юриста.

– Готовилась с 10-го класса, ходила на различные курсы. Рассчитываю на высокий балл. Хотела бы изучать юриспруденцию или правоохранительную деятельность, – говорит она.

Пока беседовали с абитуриен­тами, в университет приехал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, решивший лично проинспектировать процесс, в том числе по допуску абитуриентов в аудитории. А он нешуточный: тестируемые сдают личные вещи и проходят проверку посредством металлоискателя и системы Face ID.

– Сегодня в этом пункте в первом потоке единое национальное тестирование пройдут 36 абитуриентов, – комментирует заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова. – Во втором потоке зайдут еще 36 человек. Всего в университете готовы четыре аудитории на 120 мест.

Представитель центра напоминает, что в аудиториях действует принцип «один компьютер – один тестируемый – две камеры».

– Одна веб-камера идентифицирует личность тестируе­мого, а вторая записывает и транслирует видео в ситуацион­ный центр, – поясняет Наужан Дидарбекова.

Всего, по данным центра тес­тирования, в этому году оканчивают школу более 188 тыс. выпускников. На основной экзамен подали 327 тыс. заявок. Это на 23 тыс. документов больше, чем в 2023-м.

В течение года ЕНТ проводится пять раз. Основной экзамен стартовал 16 мая и продлится до 5 июля. Зарегистрироваться для участия можно на сайте Национального центра тестирования. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт сдачи. При этом им предоставляется возможность пройти основное тестирование два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Особые условия действуют для шести регионов, в которых объявлялся режим ЧС в связи с наводнениями. Это Акмолинская, Актюбинская, Атыраус­кая, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казах­станская области. Регистрация и дата проведения тестирования в них будут продлены.

– Для детей из пострадавших регионов Правительством приняты три важных решения, – рассказывает Саясат Нурбек. – Первое: сроки сдачи ЕНТ продлеваем (с 25 мая по 12 июля), чтобы дать ребятам лучше подготовиться. Второе: порядка двадцати образовательных грантов будет выделено для этих областей. Ну и третье, самое важное: порядка 60% детей из пострадавших регионов сдали уже январское и мартовское ЕНТ. В порядке исключения мы разрешим им использовать баллы этих ЕНТ при подаче на конкурс грантов.

Как отметили в центре тес­тирования, в формате ЕНТ в этом году изменений нет. Абитуриенты сдают тесты по трем обязательным предметам и двум предметам на выбор. Изменения есть лишь в части сокращения количества заданий по некоторым дисциплинам.

– По обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сокращены по пять воп­росов. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до сорока. Кроме того, в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка, – сообщила Наужан Дидарбекова.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ остается без изменений – 120. По «Истории Казахстана» – 20 заданий, по «Грамотности чтения» и «Математической грамотности» – по 10 заданий, по двум профильным предметам – по 40 заданий.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140. Время тестирования – четыре часа. Кроме того, сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

– В целях обеспечения академической честности тестовые варианты маркируются, – продолжает замдиректора центра. – То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. На ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. С учетом пожеланий абитуриентов им выдается бумажный вариант таблиц.

На апелляцию абитуриен­ты могут подать в течение 30 минут после завершения тес­тирования.

Центр проводит работу и по подготовке школьников к основному ЕНТ. К примеру, был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету.

– После январского и мартовского ЕНТ у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы, – говорит Наужан Дидарбекова. – Кроме того, после первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки, организованные совместно с образовательными центрами. На сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы список учебников и план теста, по которым составлялись задания.

Министерство науки и высшего образования проводит мониторинг востребованных специальностей. Шестьдесят процентов студентов выбирают инженерно-технические, IT-специальности и естественные науки. Также большим спросом пользуются профессии учителя, врача, юриста.

К слову, для поступления по направлению «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Медицина» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и био­ресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов.

По словам Саясата Нурбека, в этом году ведомство акцентирует внимание на редких и востребованных направлениях.

– Мы стали квотировать редкие и востребованные специальности. Это, к примеру, лесное хозяйство, теплоэнергетика, водное хозяйство, ветеринария. Это те области, куда, к сожалению, не идут учиться. Профильным университетам даем квоты, чтобы они могли точечно набирать абитуриентов на эти специальности, – отметил министр.