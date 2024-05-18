Как свидетельствует отчет, презентованный депутатам Мажилиса, на более чем триллион тенге неэффективно освоен республиканский бюджет 2023 года. Причем изначально сумма неэффективно использованных средств составляла 489 млрд тенге, однако после дополнительной оценки выявлено еще 537 млрд тенге. Как заявил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, значительная часть этой суммы связана с нарушения­ми принципов бюджетной сис­темы, выявленными по итогам государственного аудита и контро­ля, 87 млрд – остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора. Более 143 млрд – суммы неосвоения средств, неиспользованных целевых трансфертов и бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета.

– Для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры. По итогам 2023 года ряд сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности, – сказал вице-министр фразу, которая повторяется из года в год во время отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП).

Поэтому депутат Нуртай Сабильянов не стал просить перечислить причины сложившейся ситуации, его возмущение можно обобщить в одно громкое: «Доколе???»

Даурен Темирбеков увиливать не стал, проблему признал и с сожалением констатировал, что виной всему – несовершенная сис­тема государственных закупок, из-за них, мол, на счетах оседают неосвоенные деньги. И выразил надежду, что принятый накануне новый Закон «О государственных закупках» непременно изменит ситуацию.

Из отчета ВАП, который представил член палаты Нурлан Нуржанов, следует, что увеличение на 16% суммы неосвоенных средств по сравнению с 2022 годом обус­ловлено слабой взаимосвязью между индикаторами и бюджетными средствами, значительными корректировками показателей результатов, отсутствием должного влияния проводимой работы администраторов бюджетных программ на достижение результатов.

– Не по всем требуемым расходам, в частности, по бюджетным инвестиционным проектам, субсидиям, установлен экономичес­кий эффект от вкладываемых средств, что не позволяет оценить масштабы проведенной работы, – сказал Нурлан Нуржанов.

Недостатки выявили и при реализации бюджетных инвес­тиционных проектов. Среди них – недостаточно качественный предварительный анализ при проектировании, слабое межведомственное взаимодействие, отсутствие четких критериев финансирования. Все это и приводит к рискам неэффективности при финансировании из республиканского бюджета, добавили в ВАП.

И еще один тревожный сигнал прозвучал в ходе презентации отчетов в Мажилисе – рост государственного долга.

– Сейчас долговые индикаторы, установленные Концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимых значений. Прогнозы на 2024–2028 годы показывают, что государственный долг в указанные годы не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг – на уровне 21% к ВВП, – вновь проявил оптимизм Даурен Темирбеков.

Однако депутат Берик Бейсенгалиев выразил скептицизм, ведь год от года долг растет, хоть и остается в «безопасной зоне».

– Только за 2023 год у нас правительственный долг увеличился­ на 13% и достиг уровня почти 60 миллиардов долларов, что сос­тавляет 22% от ВВП. При этом, по данным Нацбанка, внешний долг страны уже 162 миллиарда долларов, то есть более 60% по отношению к ВВП. Объясните, с чем связан такой рост и нет ли рисков? – поинтересовался мажилисмен.

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков дал расклад, и как выяснилось, большая часть долга не государства вовсе, а частного сектора, а государство, мол, не так уж и задолжало.

– Да, долг составляет 27,2 триллиона тенге. Из них 20 триллионов тенге – это внут­ренний долг и семь триллионов тенге – внешний долг страны. Та цифра, которую вы озвучили, 162,7 миллиарда долларов, – это в целом долг страны. Из них 133 миллиарда долларов, или 82% внешнего долга страны, приходится на обязательства частного сектора, не государства. Здесь нужно понимать, что государство несет обязательства только по своим семи триллио­нам тенге, – сказал он.

Он также объяснил, почему растет долг страны. Потому что есть необходимость в финансировании дефицита бюджета, который по итогам прошлого года сложился в размере 3,1 трлн тенге.

– В постпандемийный период необходимо было наращивать темпы экономики и расходы росли стремительно, в прошлом году у нас порядка четырех триллионов тенге расходы плюсом были, – отметил вице-министр.

Он заверил, что в Минфине есть понимание ситуации.

– В 2025–2027 годах Правительство планирует оставить свои расходы на уровне этого года и не наращивать долг. Также будут сокращать гарантированные целевые трансферты из Нацфонда и, соответственно, работать над увеличением доходной базы, – пообещал вице-министр финансов.

Депутаты поверили, но по­обещали, что проверят.