Близкие по духу и системе ценностей

В Баку завершились Дни культуры Казахстана в Азербайджане, проведение которых вносит большой вклад в укрепление единого культурно-информационного пространства и развитие двусторонних отношений между нашими странами, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Поручение о проведении перекрестных Дней культуры в целях укрепления казахско-азербайджанских отношений было дано в этом году главами двух государств – Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым.

Начало декабря стало в этом плане знаковым. Азербайджанская общественность тепло встречала творческие коллективы, представителей современного отечественного искусства из Казахстана. Дни культуры получили широкий отклик братского народа.

– Нас объединяют единые тюркские корни, одна религия, общее культурное наследие и история и, конечно же, Каспий, на берегах которого расположились наши страны, – комментирует известный публицист, главный редактор АzТV Аида Эйвазлы. – Идет активное сотрудничество в сферах культуры и образования, осуществляется обмен студентами. В Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева действует Центр Гейдара Алиева, а в Бакинском государственном университете – Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева. В Сумгаите есть улица Ахмета Байтурсынулы, в то же время в Астане есть улица Гейдара Алиева, а в Алматы – улица Физули.

По словам Аиды Эйвазлы, потенциал сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между Казахстаном и Азербайджаном очень большой.

– Дни культуры – это не только концерты, спектакли и выставки, но еще и невидимая широкой публике кропотливая и плодотворная работа специалистов профильных ведомств Казахстана и Азербайджана. Достигнуты договоренности по многим вопросам: страны начнут обмен телевизионным контентом, в том числе анимационными, документальными и художественными фильмами, будут обмениваться опытом волонтерской деятельности, изучать совместные возможности в области креативной индустрии, проводить молодежные экологические акции и выставки молодежных социальных проектов Казахстана и Азербайджана, – заключает Аида Эйвазлы.

Член Совета аксакалов Организации тюркских государств доктор исторических наук Гасан Гасанов дал высокую оценку Казахстану за проведение Дней культуры и как ценитель прекрасного, и как авторитетный общественный деятель.

– Гала-концерт в честь Дней культуры Казахстана в Азербайджане впечатлил всем: начиная с созданной на сцене символической казахской юрты и заканчивая высоким уровнем исполнительского мастерства казахстанских артистов, представивших публике насыщенную программу, в которую вошли номера классического, эстрадного и фольклорного жанров. Особая благодарность артистам за обращение к песенному творчеству нашего народа – исполнение казахскими певцами азербайджанских песен выглядело настолько органичным, что казалось, будто они поют на своем языке. Так тонко и бережно они передали мелодику наших песен, что заставили многих зрителей в зале расчувствоваться, – отмечает Гасан Гасанов. – Выступление фольклорных инструментальных коллективов особенно впечатлило: виртуозное владение такими инструментами, как домбра и кобыз, которые исторически родственны азербайджанскому сазу и каманче, вызвало восторг публики.

По его словам, последовательные действия президентов двух стран все больше и больше укрепляют наши стратегические отношения, которые охватывают все сферы межгосударственного сотрудничества: политические, экономические, вопросы безопасности и, конечно же, культурно-гуманитарные связи.

Свою оценку двусторонним отношениям дал профессор Бакинского славянского университета, литературовед Низами Мамедов, знакомый с казахской культурой не понаслышке: в 2019 году увидела свет его монография «Творчество Мухтара Ауэзова: от традиций к новаторству» на азербайджанском языке. И это далеко не единственный научный труд профессора, связывающий его с Казахстаном. Двумя годами ранее Низами Мамедов перевел на азербайджанский язык героический эпос казахского народа «Кобланды-батыр».

– Казахская культура давно стала для меня родной. Изучение вашей литературы – неисчерпаемый кладезь, в котором я черпаю вдохновение для своей исследовательской деятельности. Сейчас у меня уже готова рукопись новой книги «История казахской литературы с древних времен до современности». Дни культуры Казахстана стали для меня большим праздником души. Гала-концерт продемонстрировал высокое исполнительское мастерство. В наших культурах и традициях много общего. Я заметил много схожих элементов в национальных танцах. Очень люблю Казахстан, передавайте большой привет моим казахским братьям с пожеланиями процветания и успехов вашей стране, – заключил Низами Мамедов.

Журналист портала «Новая эпоха» Рустам Гасымов полностью поддерживает тезис министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой о том, что Азербайджан и Казахстан вместе развивают и укрепляют общий тюркский мир.

– Дни культуры Казахстана в Азербайджане заставили нас еще раз в этом убедиться. За эти дни азербайджанская публика могла лицезреть лучшие образцы казахского музыкального, театрального и изобразительного искусства. Выставки, спектакли, концерты... Насыщенная программа Дней культуры дала возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию братского нам казахского народа. Каждое выступление артистов доставляло публике истинное эстетическое наслаждение. Такие мероприятия должны проходить как можно чаще. Они еще раз показали, насколько сильна духовная и культурная связь между нашими народами, – говорит Рустам Гасымов.

– Дни культуры Казахстана еще раз показали высокий уровень братских отношений между нашими странами, – подчеркнул президент общества дружбы «Азербайджан – Казахстан» им. Г. Алиева Эльдар Гюнайдын.

По его словам, деятели культуры Казахстана покорили сердца публики прекрасной программой, духовно и этнически близкой азербайджанскому народу.

В частности, по душе пришлось творчество фольклорно-этнографического ансамбля Hassak, который возрождает уникальные жанры казахской традиционной музыки в соответствии с современными веяниями и популяризирует традиционное искусство через исполнение на национальных инструментах: домбре, сыбызгы, жетыгене и кыл-кобызе.

Живой интерес любителей театрального искусства вызвала постановка в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре спектакля «Карагөз» Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Габита Мусрепова.

Режиссером-постановщиком спектакля по одноименной трагедии Мухтара Ауэзова выступил лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Фархад Молдагали.

Творческое трио в содружестве хореографа Шырын Мустафиной, композитора Олжаса Жакыпбека и саунд-дизайнера Рахата Торежана помогло режиссеру создать цельное гармоничное полотно, в полной мере раскрывающее драматургию произведения.

Не были оставлены без внимания и любители изобразительного искусства. В многопрофильном зале Центра Гейдара Алиева состоялась выставка казахстанских мастеров. Ее цель – популяризация, продвижение художественного искусства, основанного на национальном мировоззрении, охватывающего области живописи, скульптуры, графики, моды и прикладного искусства.

Взыскательная азербайджанская публика познакомилась с работами Нурлана Сатаева, Сырыма Мусирепа, Асель Сабыржанкызы, Алии Кабикожаевой, Зарины Чутитаевой, Султана Айдосулы, Елдоса Азаматулы, Алии Орекызы, Бейбута Асемкула.

Вдохновение – категория непостоянная и непредсказуемая, она может снизойти на мастера в самый неожиданный момент. Так случилось и с Асель Сабыржанкызы, которая создает образы и портреты известных тюркских женщин на коврах в переплете с восточными орнаментами.

Ковровое искусство Азербайджана настолько вдохновило Асель, что сподвигло ее за одну ночь написать портрет великой азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван. Свою работу художница в знак дружбы между нашими народами преподнесла в дар председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Завершились Дни культуры гала-концертом мастеров искусств Казахстана на главной сцене Центра Гейдара Алиева.

Выступая с приветственным словом, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что Дни культуры – не просто одно из важнейших событий 2023 года, а закономерный итог политического, социально-экономического и культурно-гуманитарного сближения двух стран, ставшего возможным благодаря воле и усилиям глав государств.

На гала-концерте присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, министры, депутаты, послы и заслуженные деятели этой страны.

Со многими из них министр культуры и информации РК Аида Балаева провела двусторонние встречи. Одной из ключевых стала встреча с помощником Президента – руководителем отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Хикмет Гаджиев, напомним, особенно заинтересовался кинематографическим опытом Казахстана. Кроме того, он выдвинул инициативу о проведении международного медиафорума. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в телекоммуникационной сфере.

На переговорах с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли обсуждалось усиление работы по созданию анимационных фильмов, проведению мастер-классов для казахстанских молодых художников с участием азербайджанских мастеров. Говорилось о необходимости сотрудничества в таких направлениях, как научный туризм, культурное волонтерство и книгоиздание.

Встретилась Аида Балаева и с председателем Управления мусульман Кавказа шейхом уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Министр поздравила его с получением казахстанского ордена «Достық», а также поблагодарила за активное участие в секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь Аллахшукюр Пашазаде высоко оценил политику Президента Касым-Жомарта Токаева в этом направлении.

– Особо хочется подчеркнуть значимость Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Астана стала важной диалоговой площадкой, объединяющей религиозных, государственных и общественных деятелей, где вырабатываются меры по развитию межконфессионального диалога, мира и согласия, – отметил председатель Управления мусульман Кавказа.

Также состоялась встреча с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики.

В целом Казахстан и Азербайджан планируют провести большую работу в области культуры, информации, гражданского общества и молодежной политики. Принята соответствующая Дорожная карта на 2024–2025 годы.

Заур Мамедов, глава Бакинского клуба политологов:

– Делясь впечатлениями с коллегами, мы все пришли к единому заключению – Казахстан умеет проводить масштабные мероприятия на самом высоком уровне. Будь то встречи на уровне глав государств и правительств, саммиты и конференции различного формата, съезды лидеров мировых и традиционных религий, международные выставки и фестивали.

Вот и к организации Дней культуры Казахстан подошел очень, на мой взгляд, продуманно: меня в этом процессе подкупает историко-философский аспект – культурное наследие страны было представлено в широкой ретроспективе от прошлого к современности. И это не может не впечатлять.

Нураддин Мехдиханлы, народный артист Азербайджана, актер Государственного академического театра драмы:

– Все эти дни я испытывал огромную радость и благодарность к моим казахстанским коллегам. Культура является важным фактором объединения стран и народов.

Радует, что сегодня мы начали искать свои корни, восстанавливать утраченные связи. А такие мероприятия, как Дни культуры, только способствуют этому. Нам нужно больше узнавать друга через гастроли, производство совместных фильмов и театральных постановок. Казахстан и Азербайджан – братские народы, нам необходимо расширять культурное пространство Тюркского мира. Мы нуждаемся друг в друге – и это сегодня очень важно.

Еще одним ярким впечатлением для меня стала встреча с народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой. Это легенда не только казахстанской эстрады, но и любимая певица миллионов на всем постсоветском пространстве. Она все так же великолепна.

Алим Байель, посол Казахстана в Азербайджане:

– Дни культуры Казахстана прошли с большим успехом. Вообще, эти мероприятия стали первыми днями культуры, проведенными в Азербайджане на таком уровне в постпандемийный период.

Тот факт, что азербайджанская сторона предоставила для проведения выставки казахстанских художников и гала-концерта мастеров искусства Центр Г. Алиева, считающийся самой престижной площадкой Баку, а также оказанная всемерная поддержка, стали знаком особого уважения к нашей стране.

Участие председателя Парламента Азербайджана, министров, председателя управления мусульман Кавказа, депутатов, послов зарубежных государств, руководителей международных организаций, многих видных деятелей культуры, науки и искусства подчеркнуло высокий уровень Дней культуры. В средствах массовой информации Азербайджана было опубликовано множество статей, репортажей и видеосюжетов о казахской культуре и искусстве, покоривших Баку.

В целом казахско-азербайджанское сотрудничество сегодня интенсивно развивается во всех сферах. Залогом этого развития является доверительный политический диалог между главами государств. Наши страны реализуют проекты, имеющие большую важность не только для них самих, но и для всего региона. Среди них – такие крупные инициативы, как совместное развитие соединяющего Восток и Запад Транскаспийского международного транспортного маршрута, транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан, прокладка альтернативного интернет-кабеля по дну Каспийского моря.

В этом году впервые прошли двусторонние военно-морские учения. Однако особую роль играют культурно-гуманитарные связи, сближающие наши народы. Поэтому мы продолжим проведение различных мероприятий, направленных на взаимное культурное обогащение. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую благодарность нашим министерствам и деятелям искусства за прекрасную организацию Дней культуры.