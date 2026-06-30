Специалисты Казахстана и Узбекистана обменялись опытом в области исследований минерального сырья

Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках международного сотрудничества специалисты Восточного научно-исследовательского горно-металлургического института цветных металлов (ВНИИцветмет) ознакомились с научно-техническими подходами  Центральной лаборатории АО «Узбекгеологоразведка» и Аналитического лабораторного комплекса в г. Самарканд (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром 

По данным ведомства, особое внимание уделено вопросам испытаний руд и продуктов их обогащения, участия лабораторий в программах проверки квалификации, применения современных методических и технических решений и др.

Казахстанские специалисты поделились с узбекскими коллегами опытом в области лабораторных исследований минерального сырья, разработки и применения методик испытаний, работы со стандартными образцами, а также обеспечения достоверности результатов в условиях Испытательного центра ВНИИцветмет.

Обмен опытом направлен на совершенствование качества лабораторных работ, обеспечение точности аналитического контроля и производительности исследований в отраслях промышленности.

«Для современной лаборатории важно не только обладать оборудованием и опытом, но и постоянно сопоставлять свои подходы с лучшими международными практиками. Именно такой профессиональный обмен позволяет видеть новые технологические решения, совершенствовать внутренние процессы и усиливать систему менеджмента качества»,  отметила заместитель директора по прикладным исследованиям и испытаниям филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» Лариса  Кушакова.

Испытательный центр ВНИИцветмет  аккредитованная лабораторная база, команда специалистов которой работает над совершенствованием и внедрением методик испытаний в сферах геологии, горного дела и металлургии.

Здесь создаются и аттестуются стандартные образцы, применяемые для обеспечения контроля качества сырья и промышленной продукции, проверки точности результатов анализа, калибровки оборудования и метрологической аттестации методик, используемых на предприятиях РК и ближнего зарубежья.

#Узбекистан #опыт #сырье #Минпром

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