Мировой опыт – в помощь исследователям

Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Известный американский линг­вист, педагог и исследователь Мэрилин Пламли посетила Национальную академическую библио­теку РК и передала в ее фонд ценные научные издания.

фото пресс-службы Национальной академической библиотеки РК

Мэрилин Пламли является признанным специалистом в области преподавания английского языка как второго или иностранного (TESOL). На протяжении многих лет она занимается научными исследованиями и педагогической деятельностью, внося значительный вклад в развитие современных методик обучения английскому языку, прикладной линг­вистики и подготовки преподавателей. Доктор Мэрилин Пламли вела лингвистические курсы в университетах США, Южной Кореи и Египта, уделяя особое внимание вопросам усвоения второго языка, лингвистической прагматике, явлениям многоязычия и языковых контактов. С 2018 года она преподает в Nazarbayev University и активно участвует в реализации масштабных образо­вательных проектов, получивших широкое признание в международном академическом сообществе.

В ходе посещения Национальной академической библиотеки РК ученый передала в дар учреждению коллекцию специализированных научных изданий, посвященных вопросам методики TESOL, прикладной лингвистики, теории и практики изучения иностранных языков, а также современным подходам к языковому образованию.

Пополнение библиотечного фонда этими трудами стало значимым вкладом в развитие научно-образовательной базы страны. Новые издания будут востре­бованы студентами, магистрантами, докторантами, преподавателями высших учебных заведений, научными сотрудниками и всеми, кто занимается изучением английского языка и современной лингвистики в целом. Они позволят читателям ознакомиться с передовыми международными исследованиями, эффективными образовательными практиками и актуальными тенденциями в сфере преподавания иностранных языков.

В Национальной академической библио­теке РК отметили, что подобные международные научные инициативы способствуют укреплению академического сотрудничества, расширению профессиональных контактов и обмену передовым опытом между казахстанскими и зарубежными исследователями. Передача научной литературы стала еще одним шагом в развитии международного партнерства и повышении доступности качественных образовательных ресурсов для отечественного научного и педагогического сообщества.

#сотрудничество #РК #Мэрилин Пламли #Национальная академическая библио­тека

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