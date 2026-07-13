Правительство выделило свыше 16,2 млрд теңге на энергетическую инфраструктуру Астаны

Столица,Правительство

Соответствующие постановления подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов. ️

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации коммунальной инфраструктуры столицы из резерва Правительства выделены средства на развитие инженерных и энергетических сетей города Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Реализация проектов позволит повысить надежность и обеспечить бесперебойность функционирования систем водоотведения, тепло- и электроснабжения в условиях активного жилищного строительства и роста численности населения столицы.  Общий объем финансирования составляет более 16,2 млрд теңге.  Из них 8,7 млрд теңге предусмотрено на строительство и модернизацию объектов водоотведения. В частности, предусмотрена реконструкция канализационного коллектора, проходящего от существующих очистных сооружений, расположенных в столичном районе Есиль, до озера Қарабидайық  в Акмолинской области.

Также будет построен водосбросный коллектор для отвода очищенных сточных вод с улиц Ұлы Дала, Хусейн бен Талал, Чингиза Айтматова и вдоль проспекта Туран до реки Есиль. Выполнение предусмотренных работ обеспечит надежный отвод поверхностных и дренажных вод с территории водосбора площадью 4,5 тыс. га и стабильную работу очистных сооружений производительностью около 70 тыс. м3 в сутки. Это создаст необходимую инфраструктуру для дальнейшего развития Астаны. 7,5 млрд теңге направлено на развитие энергетической инфраструктуры столицы.

За счет этих средств планируется строительство закрытой подстанции 110/20 кВ «Қарлығаш» с подключением к существующим электрическим сетям, а также модернизация турбоагрегата №1 ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия». Ввод нового энергообъекта снизит нагрузку на действующие подстанции «Ишим» и «Бәйтерек» и обеспечит электроснабжением порядка 80 тыс. жителей района вокзала «Нұрлы жол» и жилого массива Тельман.

Дополнительные мощности также позволят ввести в эксплуатацию новые социальные объекты, в том числе школы и поликлиники.  ️После модернизации электрическая мощность турбины ТЭЦ-2 увеличится на 30 МВт – с 80 до 110 МВт. Это повысит надежность энергоснабжения столицы с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии.

#Астана #Правительство #финансирование

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