Боевая служба воинов Национальной гвардии не прекращается ни на минуту!

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан 16 марта 2022 года, изложил концептуальные и практические пути дальнейшего развития страны по построению Нового Казахстана.

В своем Послании народу Казахстана Президент страны подчеркнул о необходимости проведения политических и социальных реформ, соблюдения прав человека, демократизации общества и укрепления государственных институтов.

Президент дал объективную оценку трагическим «январским событиям» и отметил мужественные действия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Национальной гвардии.

О роли и месте Национальной гвардии в обеспечении внутренней безопасности государства нам рассказал секретарь Военного совета Национальной гвардии РК полковник Савердин Имиров.

– Савердин Карлович, Президент в Послании отметил о необходимости сохранения единства народа и стабильности в стране, как главных условий созидательного развития государства и построении Нового Казахстана. Какова роль в этом воинов Национальной гвардии?

– Действительно, главным достижением нашего народа и его ценностью является единство народа, межнациональное согласие и стабильное развитие общества и государства. Каждый гражданин страны должен быть уверен, что его жизнь, его свобода, мирный и созидательный труд находятся в безопасности.

Главное предназначение Национальной гвардии – обеспечение безопасности личности, общества и государства, защита прав и свобод человека и гражданина от преступных и противоправных посягательств.

Сегодня Национальная гвардия Казахстана играет важную роль в системе общественной безопасности государства и, будучи военной организацией с правоохранительными функциями, входит в единую систему органов внутренних дел.

В соответствии с законом РК «О Национальной гвардии РК» на Национальную гвардию возложено девять задач. В том числе:

охрана и оборона важных государственных объектов, а также учреждений УИС, конвоирование осужденных и подследственных;

участие: в охране общественного порядка, в пресечении массовых беспорядков, в обеспечении общественной безопасности и правовых режимов ЧП, ВП и АТО, в ликвидации ЧС природного, техногенного и социального характера;

участие в специальных операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, прекращению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп) и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений, диверсий, актов терроризма.

Как Вы понимаете, эти задачи сегодня становятся более актуальны и значимы для общества и государства, в свете событий в мире и в нашей стране.

Как силовая составляющая МВД, потенциал войск правопорядка достаточно высокий. Январские события показали важность и необходимость выполнения задач, которые возложены на Национальную гвардию. Личный состав войск продемонстрировал высокую организованность, идейную стойкость и морально-психологическую подготовку.

– В марте с.г. на специальном пленарном заседании Мажилиса Парламента РК было подчеркнуто, что «январские» события в стране развивались одновременно в разных регионах и разворачивались в несколько этапов, при этом, действия протестующих, хулиганствующих элементов и террористических групп кем-то координировались.

– Генеральный прокурор РК Асылов Берик Ногаевич, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, подчеркнул, что январские события в стране разворачивались одновременно и в несколько этапов, а действия протестующих, хулиганствующих элементов и террористических групп координировались.

Министр внутренних дел РК Ахметжанов Марат Муратович, также рассказал народным избранникам об организованном характере массовых беспорядков, разъяснил действия полиции и Национальной гвардии, а также о ходе работы органов внутренних дел по установлению и задержанию виновных лиц.

Действительно, анализ показал, что противоправные действия хулиганствующей толпы совершались точечно, с различных частей города хулиганы стягивались к конкретным государственным зданиям и объектам бизнеса. При этом, основная часть протестующих, особенно маргинальная молодежь, использовалась организаторами, как говорится, «вслепую», для создания толпы и в качестве «живого щита», сработал «инстинкт толпы» (есть такой термин в психологии). К сожалению, они поддались на провокации, совершали массовые беспорядки и грабежи. В это время, основные преступные группы совершали вооруженные атаки на государственные здания и объекты, с целью их захвата.

Такие приемы и методы, как: блокирование действий полиции, использование «коктейлей Молотова», раздача оружия, попытки захвата оружейных магазинов и военных объектов, использование техники для тарана, запугивание и избиение сотрудников и военнослужащих, были использованы повсеместно.

Тактики нападений везде были практически одинаковыми, а профессиональные действия так называемых «боевиков» преступных групп говорили об их обученности. Об этом поведал депутатам Министр Обороны РК генерал-лейтенант Жаксылыков Руслан Фатихович.

Таким образом, это был хорошо спланированный террористический акт с целью создания хаоса, устрашения населения и захвата власти. (Террор – с лат. Страх, ужас).

Поэтому, решение нашего Президента РК К.К. Токаева об объявлении правового режима Чрезвычайного Положения (ЧП) Антитеррористической операции (АТО) был своевременным и необходимым. При этом, прибытие в страну подразделений КСОР ОДКБ позволило нам высвободить свои силы и средства и направить их на решения задач по восстановлению общественного порядка в стране.

– В ходе столкновений с хулиганами многие военнослужащие получили травмы, тем не менее гвардейцы героически выдержали натиск безумных толп.

– Как справедливо заметил наш Президент, январские события стали серьезным испытанием для всех граждан страны, а также проверкой на зрелость и состоятельность для государственных органов и общественных институтов. В том числе и для воинов Нацгвардии, и в целом для правоохранительных органов страны.

Личный состав Нацгвардии в сложных и опасных для жизни и здоровья условиях, остался верным военной присяге и проявил высокую морально-психологическую устойчивость. Ни один военнослужащий не оставил место выполнения боевой задачи. Не было допущено ни одного факта перехода на сторону митингующих и ухода с места выполнения задачи. Не было допущено захвата преступниками охраняемых ими объектов, в том числе объектов учреждений УИС и территорий воинских частей.

Примерами высокой сознательности и верности военной присяге являются факты самостоятельного возращения в боевые порядки военнослужащими, которые оказались вытесненными из строя или избиты хулиганствующими элементами. Отдельные военнослужащие, получившие травмы, после оказания первой медицинской помощи, хотели вернуться в строй. Известны факты, когда деструктивные элементы безуспешно призывали наших военнослужащих не подчиняться командирам, оставить место службы и перейти на сторону хулиганов.

К сожалению, в ходе столкновений с хулиганствующими элементами погибли два солдата, получили ранения и травмы около 400 военнослужащих. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга они представлены к государственным и ведомственным наградам, им оказана медицинская помощь и реабилитация, а также оказана материальная помощь от местных исполнительных органов власти и общественных организаций. Так, наиболее отличившиеся военнослужащие поощрены денежными премиями и подарками, отдельным военнослужащим выделены жилье.

Погибшие воины рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов Указом Президента страны посмертно награждены орденом «Айбын» III степени. Они навечно зачислены в списки подразделений воинских частей, где проходили срочную воинскую службу. Их родным оказана моральная поддержка и существенная материальная помощь от государства и сослуживцев, выплачены пособия.

Таким образом, подразделения Национальной гвардии при выполнении задач в сложных условиях обстановки, действовали в соответствии с предназначением, и несмотря на провокации и угрозы, остались верны военной присяге и воинскому долгу.

Этому их обязывали военная присяга и девиз: «Национальная гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна»!

Главой государства К.К. Токаевым была дана высокая оценка действиям личного состава Национальной гвардии. Он поручил количественно и качественно укрепить Национальную гвардию.

– Какие проводятся мероприятия по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии?

– Внешние и внутренние угрозы и вызовы требуют принятия кардинальных и превентивных мер по обеспечению общественной безопасности в стране.

Президент страны К.К.Токаев твердо и последовательно осуществляет руководство страной и принимает меры по стабилизации обстановки во всех сферах жизни государства.

Принимаются все необходимые меры для преодоления последствий мирового экономического кризиса и январских беспорядков. Разработаны программы и планы социально-экономического развития страны, осуществляются реформы политической системы, в том числе и реформы правоохранительной системы государства.

Министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ахметжанов М. М., в ходе посещения ряда воинских частей Национальной гвардии обозначил первостепенные задачи по выполнению требований Президента РК о количественном и качественном укреплении Национальной гвардии.

В настоящее время, под руководством заместителя Министра внутренних дел РК - Главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майора Ботаканова Е.С. осуществляются мероприятия по повышению боевой мощи и мобильности частей и подразделений войск.

Во-первых, совместно с Министерством обороны и Пограничной службы РК пересмотрены алгоритмы взаимодействия при возникновении кризисных ситуаций. Прорабатываются вопросы расширения перечня объектов, принимаемых под охрану Вооруженными силами, а также проведения совместных комплексных учений и разработки специальных учебных программ, предусматривающие новые подходы в тактико-специальной подготовке. В систему подготовки войск вносятся коррективы и изменения с целью повышения интенсивности боевой учебы и профессиональной подготовки личного состава.

Во-вторых, проводится работа по укреплению морального духа личного состава, усилению воспитательной и идеологической работы с личным составом. В настоящее время разработана Концепция военно-политической работы, позволяющая эффективно проводить информационно-пропагандистскую работу с личным составом, защищать их от негативного информационно-психологического воздействия со стороны деструктивных сил и проводить контрпропаганду. Особое внимание будет уделено обеспечению личной примерности командиров (начальников), укреплению их авторитета и единоначалия. В этих условиях, особую значимость приобретает и деятельность органов ВиСПР, их профессионализм и эффективность работы.

В-третьих, в ближайшие три года будет вестись работа по увеличению штатной численности войск. Так, предусматриваются реорганизация частей оперативного назначения в городах Алматы, Семей в оперативную бригаду, создание батальонов оперативного назначения в городах Туркестан, Жезказган, Капшагай, увеличение общей численности подразделений специального назначения «Бұркіт» во всех региональных командованиях и частях оперативного назначения, также будут расширены штаты авиационной базы и увеличены штаты воинских частей оперативного назначения.

В-четвертых, особое внимание будет уделено подготовке кадров оперативно-тактического звена. Так, Постановлением Правительства Республики Казахстан №48 от 02.02.2022 года Военный институт Национальной гвардии преобразован в Академию Национальной гвардии, что позволит обучать кадры по программе послевузовского образования.

В связи с чем, на базе Академии НГ создается факультет послевузовского и дополнительного образования по программе воинское обучение и воспитание, где будут обучаться руководящий состав органов воспитательной и социально-правовой работы и кадровых органов МВД.

В штаты Академии НГ будут включены филиалы и базы: антикризисный учебный центр в г. Усть-Каменогорске; Центр боевой и методической подготовки подразделений специального назначения под Алматой и горный учебный центр «Каратау» в г. Шымкенте. Продолжается работа по преобразованию учебной бригады в военный колледж Национальной гвардии.

В-пятых, для полноценного размещения дополнительной численности войск, улучшению быта личного состава планируется:

строительство военных городков в гг. Алматы, Туркестан, Актобе и Жезказган;

за счет республиканского и местных бюджетов будут приобретены 15 модульных зданий для воинских частей в гг. Талдыкорган, Костанай, Кокчетав, Актау, Атырау;

в гг. Кызылорда, Уральск, Атырау на территории военных городков планируется строительство новых казарм, а в гг. Алматы, Семей, Тараз за счет денежных средств из местного бюджета планируется переоборудование под казармы отдельных зданий и передача их под баланс воинских частей;

в городе Петропавловск продолжается строительство зданий и сооружений Академии Национальной гвардии. В городе Нур-Султан продолжается строительство зданий и объектов для авиационной базы.

Таким образом, части и подразделения будут оснащены современной техникой и вооружением, размещены в добротных военных городках, обученность и морально-психологическая подготовка личного состава будут соответствовать современным требованиям.

– Военнослужащие Национальной гвардии носят береты, тельняшки крапового цвета, на эмблемах и знаках нанесены краповые линии и фигуры. Что значит краповых цвет для воина правопорядка?

– Краповый цвет – это цвет сердца, цвет крови. Наши предки отдавали свои жизни, защищая свои родные земли, свой народ и свою страну. Мы знаем немало героических подвигов наших отцов и дедов, которые, не щадя своей крови, выполняли свой долг по защите Отечества.

И в современной истории наших войск есть герои, которые отдали свои жизни во имя мира и стабильности в нашей стране. Всего, за период независимости нашей страны, при исполнении воинского долга погибло 27 военнослужащих Национальной гвардии, из них 17 воинов Шымкентского полка, героически погибшие на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 году.

Героически погибли, отражая вооруженное нападение террористов военнослужащие Актюбинского полка: майор Даниэль Майлыбаев, младший сержант Берикжан Калиев и рядовой Досбол Сапар.

С риском для жизни, несмотря на тяжелые ранения, проливая кровь, до конца оставались в строю и отражали нападение вооруженных преступников рядовой Ербол Отарбаев, Жандос Баянбаев.

Не щадил своей жизни и полковник Кайрат Умбетов, который своим телом прикрыл солдата от осколков гранаты, при этом сам получив многочисленные осколочные ранения.

Стойко стояли в боевых порядках и погибли смертью храбрых и рядовые М. Кайсаров и А. Аманов, в ходе столкновений с хулиганами во время известных январских событий этого года.

Указами Президента Республики Казахстан все герои Национальной гвардии награждены государственными наградами Республики Казахстан.

Отдавая дань уважения подвигу воинов Национальной гвардии, Главнокомандующим Национальной гвардией было принято решение о внесении изменений в правила ношения военной формы, включающее обязательное ношение тельняшки крапового цвета.

Таким образом, краповый цвет – Это цвет Долга, Чести, Мужества и Отваги. Краповый цвет – это отличительный цвет Национальной гвардии, подчеркивающий принадлежность войск к славным воинским и боевым традициям отцов и дедов. Это отдание почестей героям войск правопорядка. Это готовность военнослужащего к выполнению своего воинского долга, не щадя своей жизни и здоровья.

Сегодня, каждый военнослужащий Национальной гвардии с гордостью носит военную форму с краповой тельняшкой и эмблемой, а воин подразделения специального назначения носит еще и краповый берет.

Официальными символами Национальной гвардии являются – Флаг и Знак Национальной гвардии, также обрамленные краповыми линиями. Они устанавливаются в штабах, на командных пунктах, вывешиваются на плацу и в местах временной дислокации подразделений. Знак Национальной гвардии нанесен на автомобильной и боевой технике войск.

На формах одежды Роты Почетного караула, солистов Ансамбля песни и танца, Центрального образцово-показательного оркестра также имеются элементы крапового цвета.

Считаю, что каждый военнослужащий и ветеран Национальной гвардии должен проявлять уважение к символам войск, с гордостью рассказывать о войсках, с достоинством носить военную форму Национальной гвардии, не допускать недостойных поступков, причиняющий ущерб имиджу войск правопорядка.

– В этом году войска правопорядка отмечают 30-летний юбилей. Какие итоги прошедших будней войск правопорядка и какие задачи стоят у нынешнего поколения воинов правопорядка?

– История Национальной гвардии независимого Казахстана неразрывно связана с историей нашего суверенного государства.

За годы независимости нашей страны, войска претерпели качественные изменения. Они крепли и мужали вместе со страной, и не раз доказывали, что воины Национальной гвардии верны присяге и всегда готовы встать на защиту внутренней безопасности страны, оберегать тишину и покой казахстанцев.

На долю каждого поколения военнослужащих войск выпали свои непростые служебно-боевые и специальные задачи. Их боевой путь освящен тысячами примеров мужественного и самоотверженного служения закону, идеалам добра и справедливости.

Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать. Ежегодные результаты служебно-боевой деятельности частей и подразделений войск показывают, что Национальная гвардия оправдывает свое предназначение. Все эти годы не было серьезных нареканий войскам со стороны общества и руководства страны. И главная заслуга в этих достижениях принадлежит тем, кто служил и служит в войсках правопорядка.

Сегодня в стране восстановлен конституционный и общественный порядок, в этом непосредственное участие приняли военнослужащие Национальной гвардии, которые продолжают нести свою боевую вахту, охраняя мирный и созидательный труд казахстанцев.

Быть верным традициям войск правопорядка, служить честно и

достойно – задача нынешних воинов Национальной гвардии. Уверен, что и сегодня в рядах Национальной гвардии служат настоящие патриоты страны, преданные своему делу профессионалы, верные воинским и боевым традициям войск военнослужащие.

Мы с гордостью и уверенностью можем сказать - наша боевая служба не прекращается ни на минуту.