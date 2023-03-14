Более 100 млн тенге потратил на азартные игры бухгалтер детской больницы в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане вынесли приговор бухгалтеру детской больницы, который потратил 109 миллионов бюджетных тенге на азартные игры. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд учёл его чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребёнка.

Кроме того, подсудимый частично возместил ущерб, нанесённый государству.

Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.

Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.