Коллаж из фото Минздрава

В Городском детском реабилитационном центре Алматы состоялся трогательный и символичный момент. Для двух маленьких пациенток, Тамирис и Руфины, прошедших курс реабилитации после падения с высоты, состоялась церемония разрезания пут - «Тұсау кесер».

«Пусть сегодняшний день станет напоминанием о том, как важно, чтобы таких историй выздоровления становилось всё больше. Чтобы наши дети поднимались на ноги и возвращались к полноценной жизни. И чтобы медицинские работники всегда делали всё возможное ради их спасения»,- отметил руководитель Управления общественного здравоохранения города Алматы Марат Пашимов в ходе церемонии.

История Тамирис - это пример настоящего чуда и силы медицины. Два года назад пятилетняя девочка выпала с четвёртого этажа и получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Её состояние было критическим. Дважды происходила остановка сердца, она находилась в состоянии клинической смерти. За жизнь ребёнка боролись врачи нейрохирурги Детской городской клинической больницы №2. Было проведено несколько сложнейших операций.

После спасения начался долгий путь восстановления. Девочка заново училась двигаться. Сначала появились движения в руках, затем в ногах, позже она смогла самостоятельно сидеть. За два года она прошла семь этапов реабилитации. И сегодня главный результат. Тамирис сделала свои первые самостоятельные шаги.

Особенно трогательным стало выступление бабушки девочки. Со слезами на глазах она поблагодарила врачей за спасённую жизнь внучки и отметила, что их труд стал для семьи настоящей опорой и надеждой.

Не менее вдохновляющей является история Руфины. Девочка 2022 года рождения с тяжёлым диагнозом детский церебральный паралич прошла сложный путь лечения. В тяжёлом состоянии она поступила в Центр. Не могла самостоятельно стоять и ходить, передвигалась только в коляске. Ключевым этапом стала операция, проведённая в ноябре 2025 года в Центре детской неотложной медицинской помощи. Выполнено Z-образное удлинение ахилловых сухожилий. После этого Руфина прошла курс реабилитации и сегодня уже делает свои первые самостоятельные шаги.

За годы работы Городского детского реабилитационного центра 53 ребёнка смогли встать на ноги. С 2011 года помощь получили более 17 320 детей, в том числе свыше 7 715 детей с инвалидностью. Здесь оказывают комплексную помощь детям с ДЦП, последствиями травм и врождёнными патологиями.