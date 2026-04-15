Обряд «Тұсау кесер» провели упавшим с высоты девочкам

Девочки прошли операции и курсы реабилитации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В Городском детском реабилитационном центре Алматы состоялся трогательный и символичный момент. Для двух маленьких пациенток, Тамирис и Руфины, прошедших курс реабилитации после падения с высоты, состоялась церемония разрезания пут - «Тұсау кесер».

«Пусть сегодняшний день станет напоминанием о том, как важно, чтобы таких историй выздоровления становилось всё больше. Чтобы наши дети поднимались на ноги и возвращались к полноценной жизни. И чтобы медицинские работники всегда делали всё возможное ради их спасения»,- отметил руководитель Управления общественного здравоохранения города Алматы Марат Пашимов в ходе церемонии.

История Тамирис - это пример настоящего чуда и силы медицины. Два года назад пятилетняя девочка выпала с четвёртого этажа и получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Её состояние было критическим. Дважды происходила остановка сердца, она находилась в состоянии клинической смерти. За жизнь ребёнка боролись врачи нейрохирурги Детской городской клинической больницы №2. Было проведено несколько сложнейших операций.

После спасения начался долгий путь восстановления. Девочка заново училась двигаться. Сначала появились движения в руках, затем в ногах, позже она смогла самостоятельно сидеть. За два года она прошла семь этапов реабилитации. И сегодня главный результат. Тамирис сделала свои первые самостоятельные шаги.

Особенно трогательным стало выступление бабушки девочки. Со слезами на глазах она поблагодарила врачей за спасённую жизнь внучки и отметила, что их труд стал для семьи настоящей опорой и надеждой.

Не менее вдохновляющей является история Руфины. Девочка 2022 года рождения с тяжёлым диагнозом детский церебральный паралич прошла сложный путь лечения. В тяжёлом состоянии она поступила в Центр. Не могла самостоятельно стоять и ходить, передвигалась только в коляске. Ключевым этапом стала операция, проведённая в ноябре 2025 года в Центре детской неотложной медицинской помощи. Выполнено Z-образное удлинение ахилловых сухожилий. После этого Руфина прошла курс реабилитации и сегодня уже делает свои первые самостоятельные шаги.

 За годы работы Городского детского реабилитационного центра 53 ребёнка смогли встать на ноги. С 2011 года помощь получили более 17 320 детей, в том числе свыше 7 715 детей с инвалидностью. Здесь оказывают комплексную помощь детям с ДЦП, последствиями травм и врождёнными патологиями. 

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Дорога к звездам
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Говорят поэты о любви
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Дроны против саранчи
История, рассказанная без слов
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Квартира для чемпиона
Состоялся конгресс нефрологов
Киберпреступность: остановить и одолеть
В центре внимания – человеческий капитал
Очередная победа Кемелбека
Светское государство: формула устойчивости
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

День Козы Корпеш-Баян Сулу: где наблюдается свадебный бум в…
Говорят поэты о любви
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Молодые ученые заселились в квартиры, предоставленные от им…

