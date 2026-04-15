Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным статистики, за первый квартал в стране зарегистрирован 21 351 брак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Лидерами по количеству свадеб стали Алматы, Астана, Туркестанская область, Шымкент и Карагандинская область. Эти цифры говорят о том, что несмотря на время и обстоятельства, казахстанцы продолжают верить в любовь.

Кроме того, в честь сегодняшнего праздника Казахстанский институт общественного развития представил результаты социологического исследования, отражающие основные причины вступления в брак среди казахстанцев.

Согласно полученным данным, ведущей причиной вступления в брак являются факторы эмоционального характера.

Так, 59,9% респондентов указали любовь как основной мотив создания семьи.



В числе других значимых причин были отмечены:

- общность взглядов и интересов - 17%

- рождение детей - 10,7%

- стремление к независимости от родителей - 5,5%

Исследование также показывает интересное различие в восприятии:

семья чаще ассоциируется с любовью и счастьем (44,9%), тогда как брак — с официальным оформлением отношений и созданием семьи.



Источник: Национальный доклад «Казахстанские семьи – 2024», выборка - 3000 респондентов.