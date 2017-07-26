Более 2 600 сибиреязвенных захоронений установлено в Казахстане

На территории республики установлено 2 612 захоронений сибирской язвы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день по республике установлено 2 612 захоронений сибирской язвы. Рабочими группами проведены и завершены все работы по внесению в информационную систему Государственного земельного кадастра сибиреязвенных захоронений по республике", – проинформировали в ведомстве.
Все захоронения обозначены опознавательными знаками и ограждены. При этом цифровые сведения по сибиреязвенным захоронениям являются документами для служебного пользования и опубликованию не подлежат, подчеркнули в МСХ.
Основными причинами заражения животных этой болезнью являются: природные очаги заболеваний, наличие сибиреязвенных захоронений (споры сибирской язвы, которые хранятся в почве свыше 100 лет, при этом обильные весенние и осенние паводки, подъемы грунтовых вод приводят к вымыванию спор сибирской язвы на поверхность почвы), а также несоблюдение санитарно-гигиенических требований и особенность физиологического состояния организма.
Согласно данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, по республике с 2007 по 2016 год зарегистрированы 63 случая (2007 – 0, 2008 – 10 случаев, 2009 – 7 сл., 2010 – 12 сл., 2011 – 6 сл., 2012 – 4 сл., 2013 – 0, 2014 – 5 сл., 2015 – 0, 2016 – 19 сл.) заболевания людей сибирской язвой, в том числе 7 случаев (2008 – 2 сл., 2010 – 2 сл., 2016 – 3 сл.) с летальным исходом.
При этом с учетом рекомендации и стратегии, одобренной Международным эпизоотическим бюро, с 2013 года ужесточены требования к качеству применяемых ветеринарных препаратов. В соответствии с государственной программой развития АПК РК на 2017–2021 годы предусмотрено использование ветеринарных препаратов, в том числе и вакцин, соответствующих требованиям международных стандартов GMP.
Напомним, в прошлом году в нескольких областях РК была зафиксирована вспышка "сибирской язвы". В Карагандинской области диагноз "сибирская язва" был поставлен девяти людям
, двое из них скончались
. По факту заражения в поселке был объявлен режим чрезвычайной ситуации
.
В связи с этим глава Правительства дал поручение установить и обозначить сибиреязвенные захоронения. Позже были созданы рабочие группы из представителей центральных и местных исполнительных органов, государственных предприятий и научных учреждений.
Во всех случаях источником заражения населения являлся больной скот, а причиной заражения – участие в забое без ветеринарного осмотра больных животных и употребление в пищу инфицированного мяса.