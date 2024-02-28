Более 20 случаев незаконного ввоза пшеницы из России предотвратили в РК

В страну -экспортера возвращено более 600 тонн зерна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, что осенью прошлого года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза. Исключение составил импорт железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий и транзита пшеницы через территорию РК.

Однако несмотря на это, были попытки ввоза запрещенной продукции.

– На пунктах контроля Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской области, расположенных на приграничной территории с Россией, был предотвращен 25-ый случай ввоза пшеницы. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в страну экспортера было возвращено 25 автотранспортных средств, с 679,58 тоннами запрещенной подкарантинной продукции. Наложено административных штрафов на сумму 132 тыс тенге, – говорится в сообщении.

Кроме того, на пунктах контроля Костанайской области пресечены попытки ввоза пшеницы под видом ячменя. В результате наложено 3 штрафа на сумму 276 тысяч тенге, а также вся запрещенная продукция в объеме 58 тонн возвращена в страну экспортера.