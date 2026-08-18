Уборочная кампания в стране идет быстрыми темпами

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство принимает меры по обеспечению стабильного проведения уборочной кампании.

Фото: пресс-служба правительства

Массовая уборочная кампания стартовала во всех основных аграрных регионах страны 15 августа 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день убрано 2,6 млн га зерновых культур. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было убрано 1,3 млн га.  Средняя урожайность на 17 августа составила 14,6 ц/га.

"Положительная динамика отмечается по основным видам сельскохозяйственных культур. В рамках диверсификации посевные площади пшеницы сокращены на 875 тыс. га. При этом валовой сбор продолжает расти. По другим основным культурам на сегодняшний день собрано 1,6 млн тонн бахчевых культур, 1,1 млн тонн овощей и 513 тыс. тонн картофеля", - говорится в сообщении.

Текущие показатели свидетельствуют о росте урожайности и эффективности принимаемых в отрасли мер. Ключевым инструментом последних лет стало изменение подхода к государственной поддержке агропромышленного комплекса – от финансирования отдельных мероприятий к комплексному обеспечению всего производственного цикла.

Заблаговременное финансирование, доступ к льготным ресурсам, обновление сельскохозяйственной техники, увеличение объемов применения удобрений и качественных семян, а также внедрение современных агротехнологий позволили аграриям своевременно подготовиться к сезону и обеспечить высокий темп уборочных работ.

#Правительство #МСХ #уборка урожая

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