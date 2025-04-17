Общая производственная мощность предприятия - 1,5 млн тонн цемента в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Продукция реализуется на внутреннем рынке, а также экспортируется в Узбекистан, Россию и Кыргызстан. На сегодняшний день в производство инвестировано 50 млрд тенге, и открыто 260 рабочих. До конца года будет создано еще 280 рабочих мест, преимущественно для местных жителей.

«Общая производственная мощность – 1,5 млн тонн цемента в год. На сегодняшний день было успешно освоено 50 млрд тенге. Создано 260 рабочих мест в первом и втором кварталах этого года. До конца четвертого квартала будет еще создано 280 рабочих мест, преимущественно из жителей Кордайского района», — рассказал помощник генерального директора ТОО «KORCEM» Тимур Кузубаев.

Напомним, в Жамбылской области находится Премьер-министр Олжас Бектенов. Премьер-министр поручил Министерству промышленности и строительства оказать содействие заводу в насыщении казахстанского рынка отечественным цементом и расширении экспортных рынков.