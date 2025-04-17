Олжас Бектенов проверил в Кордае строительство транспортно-логистического комплекса

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов с рабочей поездкой посетил Жамбылскую область, где ознакомился с социально-экономическим развитием региона на примере реализации ряда крупных проектов, имеющих мультипликативный эффект,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев доложил об основных экономических показателях. Валовый региональный продукт по итогам прошлого года составил 2,2 трлн тенге. Объем промышленной продукции достиг 188 млрд тенге, из них в обрабатывающем секторе — 122,5 млрд тенге.

На примере индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау» Премьер-министр проверил проводимую в регионе работу по формированию новых точек роста экономики.

🔷В Кордайском районе посещена территория индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК), прилегающего к пунктам пропуска «Карасу» со стороны Казахстана и «Ак-Тилек» со стороны Кыргызстана. Проект реализуется в рамках поставленных главами двух государств Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым задач по увеличению взаимного товарооборота до $3 млрд. Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КР Рапиль Жошыбаев и министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков рассказали о проводимой совместной работе.

На сегодня создается инфраструктура для кооперационных проектов в области производства молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной, фармацевтической продукции и др. Главная цель — производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы.

Директор управляющей компании индустриального комплекса ТОО «Romsey Holdings KZ» Абзал Мынбаев доложил о проводимой работе по привлечению инвестиций на территорию ИТЛК и планах по открытию на территории Казахстана производств по переработке сельскохозяйственной продукции, пищевого пластика, изготовлению кабельной продукции и фарфоровой посуды. Общая сумма инвестиций по данным проектам составляет порядка 40 млрд тенге. Кроме того, ведется работа по реорганизации ИТЛК в субзону специальной экономической зоны JIBEK JOLY, что повысит инвестпривлекательность.

«Глава государства на недавнем совещании поставил задачу не снижать темпы экономического роста страны и объемы привлекаемых инвестиций. Создание масштабного индустриального торгово-логистического комплекса позволит нам развивать как промышленное производство, так и выстраивать эффективную систему сбыта готовой продукции, а также создавать новые рабочие места. В данном направлении важно проактивно проработать всю цепочку от инвестиций до поставок. Для содействия проекту в кратчайшие сроки необходимо решить вопросы инженерной инфраструктуры», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также на примере цементного завода ТОО «KORCEM» Премьер-министр ознакомился с развитием строительной индустрии региона. Производственная мощность запущенного в прошлом году предприятия составляет 1,3 млн тонн цемента в год. Продукция реализуется на внутреннем рынке, а также экспортируется в Узбекистан, Россию и Кыргызстан. Заместитель генерального директора ТОО «KORCEM» Станислав Щербаков проинформировал о применении на производстве передовых технологий, которые включают в себя системы повышенной фильтрации выбросов и пылеулавливающих устройств. В соответствии с международными стандартами на заводе внедрена интеллектуальная система DCS. Весь технологический цикл контролируется с центрального пульта управления, что позволяет управлять механическими процессами.

Премьер-министр поручил Министерству промышленности и строительства оказать содействие заводу в насыщении казахстанского рынка отечественным цементом и расширении экспортных рынков.

#Правительство #Бектенов

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