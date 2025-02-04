Более 700 гвардейцев обеспечивают безопасность и порядок в столице

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На базе воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК состоялось значимое событие в сфере общественной безопасности: более 700 молодых гвардейцев впервые заступили на боевую службу

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Теперь они будут нести патрульную службу на улицах города, помогая обеспечивать порядок и безопасность граждан.

Прежде чем приступить к выполнению служебных обязанностей, новобранцы прошли месячный курс армейской подготовки, в ходе которого они осваивали основы военной дисциплины, знакомились с особенностями городской среды и учились оперативно реагировать на нештатные ситуации. Особое внимание уделялось взаимодействию с гражданами, предотвращению правонарушений и обеспечению правопорядка в общественных местах. 

Новобранцы тренировались в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям, учились моментально предпринимать оперативные и решительные действия. По словам начальника штаба столичной бригады Ержана Абдукаликова, новобранцы должны помнить о своей главной задаче – защите граждан и соблюдении законности и порядка.

- На нас возложена огромная ответственность – поддержание порядка и обеспечение безопасности. Ваша задача – служить честно, дисциплинированно и с уважением к каждому жителю города, – подчеркнул Е. Абдукаликов.

Отметим, что главная цель – не только оперативное реагирование на происшествия, но и профилактика правонарушений, а также поддержание спокойной обстановки в столице. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях роль войск правопорядка приобретает всё большее значение, а молодые военнослужащие готовы внести свой вклад в обеспечение безопасности и правопорядка.

Бойцы Национальной гвардии продолжают добросовестно выполнять свою службу, поддерживая законность и правопорядок в обществе.

#Астана #столица #Нацгвардия #служба

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