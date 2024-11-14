Более полумиллиона туристов из Китая посетили Казахстан в этом году

Туризм
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Такую статистику привели на туристском бизнес-диалоге, организованном в Астане в рамках Года туризма Казахстана в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Китайской академии туризма, профессор Дай Бин, замакима Астаны Евгений Глотов, а также представители делегации Китая.

Ербол Мырзабосынов выразил уверенность в том, что открытый бизнес-диалог станет важной площадкой для всех участников, содействуя успешным переговорам для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

«По инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. Ранее было введено взаимное безвизовое соглашение, благодаря которому за первые 10 месяцев этого года количество туристов из Китая превысило полмиллиона, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило Китаю войти в пятерку стран по числу туристов, посещающих Казахстан. Также возросло количество авиасообщений: между Казахстаном и Китаем выполняется 42 регулярных прямых и 7 чартерных рейсов», - сказал Ербол Мырзабосынов.

В рамках Года туризма в двух странах проведено около 30 мероприятий, включая Дни туризма и культуры городов Казахстана, крупные выставки, форумы, а также культурные и B2B мероприятия. Стороны договорились, что окончательные итоги Года туризма будут подведены на церемонии его закрытия, запланированной на 27 ноября в Алматы.

#Казахстан #Китай #туризм

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