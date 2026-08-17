Лучших производителей шубата выберут в Актау

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Фестиваль включен в республиканский календарь туристских мероприятий на 2026 год, утвержденный Министерством туризма и спорта, а также вошел в число ключевых мероприятий Национального календаря событий. Это подчеркивает его значимость в продвижении туристского потенциала страны.



В рамках фестиваля пройдет основной конкурс на звание лучшего производителя шубата. Также будут представлены специальные номинации за продукцию из верблюжьего молока, в том числе курт, балқаймақ, десерты, мороженое, а также кофе и коктейли с добавлением верблюжьего молока.



В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, крестьянские и фермерские хозяйства, производящие продукцию верблюжьего хозяйства. В финал пройдут 20 участников. Образцы их шубата будут направлены в независимую аккредитованную лабораторию для определения показателей качества и безопасности.



Победители основного конкурса будут определены по совокупному количеству баллов в трех направлениях: народное голосование — 20%, заключение независимой лаборатории — 40%, оценка профессионального жюри — 40%. При оценке будут учитываться физико-химические и микробиологические показатели продукта, его вкус, консистенция, аромат и подача.



Победителям основного конкурса предусмотрены денежные призы в размере 1 млн, 700 тыс. и 500 тыс. тенге. Обладатель Гран-при получит автомобиль. Денежные призы также предусмотрены по специальным номинациям.



В финальной программе фестиваля состоится гала-концерт с участием популярных исполнителей эстрады. Также будет организовано народное голосование. По прогнозам организаторов, мероприятие посетят 20–25 тыс. зрителей.



SHUBAT FEST-2026 призван продвигать шубат как национальный гастрономический бренд, поддерживать отечественное верблюдоводство и раскрывать потенциал Мангистауской области в сфере гастрономического туризма.