«Болевые точки» региона

Несмотря на достижение плановых показателей в различных отраслях и сферах, в регионе накопился целый комплекс острых проблем, требующих срочного решения. Об этом и многом другом шла речь на заседании акимата области, посвященном итогам социально-экономического развития за первый квартал текущего года.

Одним из ключевых вопросов, обсужденных в ходе встречи, стала ситуация в сельском хозяйстве. Алматинская область – преимущественно аграрный регион.

В свете недавних поручений Главы государства по недопущению роста цен на продовольст­венные товары, увеличению доходов населения особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса.

Как доложил исполняющий обязанности главы областного управления сельского хозяйства Коюмчан Омаров, в рамках проекта «Ауыл аманаты» поступило около 4 тыс. заявок на получение льготных кредитов для создания собственного бизнеса в составе сельхозкооперативов. Нынче на осуществление программы выделено 8,3 млрд тенге. Продолжается работа по реконструкции оросительных сетей. Для насыщения рынка местной огородной продукцией необходимо строить больше теп­лиц и овощехранилищ.

В целом в аграрном секторе, который является основным драйвером экономического рос­та области, имеется огромный потенциал. Вместе с тем наблюдаются снижение производственных объемов, неосвоение бюджетных средств, выделенных СПК «Қонаев» на развитие племенного животноводства.

В отдельно взятом Уйгурском районе значительно сократилось поголовье овец, лошадей, кур, соответственно, уменьшился выпуск мясомолочной продукции и яиц.

В числе других недочетов, перечисленных акимом области Маратом Султангазиевым, – недостаточно эффективная работа по привлечению фермеров к программе «Ауыл аманаты», созданию кооперативов, оказанию господдержки товаропроизводителям в сбыте продукции. Отметив, что до сих пор не заключены договоры с СПК «Алматы» по поставкам продовольствия в торговые сети мегаполиса и на рынок «Алтын орда», глава региона подверг острой критике руководство управления сельского хозяйства.

Впрочем, в ходе встречи на орехи досталось и ряду других ведомств: управлениям предпринимательства, экономики и бюджетного планирования, центра регионального развития Алматинской области, а также акимам нескольких районов.

Хромает, в частности, поддерж­ка малого и среднего бизнеса: регион занимает одно из пос­ледних мест в республике по уровню субсидирования предпринимательства. Кроме того, до сих пор не создана управляю­щая компания в таком важном проекте, как строительство городов-спутников G4 city. Наблюдается острая нехватка инженерной инфраструктуры в индустриальных зонах «Береке», «Кайрат», «Шелек», «Казбек Бек», что становится большим тормозом для привлечения инвесторов. Из-за отсутствия газа и электроэнергии испытывают проблемы компании «Биокарбон», Frosco, завод по выпуску электродвигателей.

– Несмотря на соответствую­щее поручение, акимы Енбекшиказахского, Илийского, Райымбекского, Талгарского районов и города Конаева не предоставляют предпринимателям информацию о наличии инфраструктуры и свободных площадей в государственном земельном фонде, – сообщил глава облас­ти. – Это негативно влияет на развитие бизнеса и мешает привлечению инвестиций. Поручаю привлечь вышеназванных госслужащих к дисциплинарной ответственности.

По данным акимата области, с июня прошлого года проведено свыше 300 переговоров с зарубежными и отечественными инвесторами, желающими работать в регионе. Однако нет информации о результатах заключенных с ними меморандумов. Какая работа проведена? Дает ли она мультипликативный эффект для экономики Алматинской области? Эти и другие вопросы остаются без ответа.

– Управлению предпринимательства было дано поручение по осуществлению бизнес-проектов в каждом сельском округе, – напомнил Марат Султангазиев. – К сожалению, до сих пор ничего не сделано. Не открылся также ни один дом быта в сельской местности. Все это говорит о халатной работе управлений предпринимательства и сельского хозяйства, нехватке в них квалифицированных специалис­тов, умеющих делать анализ проблем отрасли.

Имеются «болевые точки» и в других сферах. К примеру, почти на 9% снизился объем строительных работ, в шести районах области затянулось сооружение систем водоснабжения и канализации. В регионе зафиксирован самый высокий уровень инфляции, значительно подорожали социально значимые продукты. Область лидирует в республике и по уровню безработицы.

Завершая встречу, аким облас­ти поручил создать пул предпринимателей, способных осуществить перспективные проекты в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. В части контроля над ценообразованием необходимо убрать цепочку многочисленных посредников, зарабатывающих немалую прибыль, создавая искусственный ажиотаж. В связи с этим требуется пересмотреть подходы к работе стабилизационного фонда и СПК «Қонаев», наладить эффективное взаимодействие с АО «НК «Прод­корпорация».

Главные задачи – обеспечение устойчивого роста экономики и повышение доходов граждан. А для этого важно устранить все вышеперечисленные недостатки. По итогам заседания подготовлен проект постановления акимата области, контроль над его исполнением возложен на первого заместителя главы региона Нурлана Абдрахима.