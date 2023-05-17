«Болевые точки» региона Статьи 17 мая 2023 г. 2:30 2 Асет Калымов Ряд проблемных вопросов социально-экономического развития Алматинской области обсудили представители местных властей. фото Дмитрия Ерофеева Несмотря на достижение плановых показателей в различных отраслях и сферах, в регионе накопился целый комплекс острых проблем, требующих срочного решения. Об этом и многом другом шла речь на заседании акимата области, посвященном итогам социально-экономического развития за первый квартал текущего года. Одним из ключевых вопросов, обсужденных в ходе встречи, стала ситуация в сельском хозяйстве. Алматинская область – преимущественно аграрный регион. В свете недавних поручений Главы государства по недопущению роста цен на продовольственные товары, увеличению доходов населения особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. Как доложил исполняющий обязанности главы областного управления сельского хозяйства Коюмчан Омаров, в рамках проекта «Ауыл аманаты» поступило около 4 тыс. заявок на получение льготных кредитов для создания собственного бизнеса в составе сельхозкооперативов. Нынче на осуществление программы выделено 8,3 млрд тенге. Продолжается работа по реконструкции оросительных сетей. Для насыщения рынка местной огородной продукцией необходимо строить больше теплиц и овощехранилищ. В целом в аграрном секторе, который является основным драйвером экономического роста области, имеется огромный потенциал. Вместе с тем наблюдаются снижение производственных объемов, неосвоение бюджетных средств, выделенных СПК «Қонаев» на развитие племенного животноводства. В отдельно взятом Уйгурском районе значительно сократилось поголовье овец, лошадей, кур, соответственно, уменьшился выпуск мясомолочной продукции и яиц. В числе других недочетов, перечисленных акимом области Маратом Султангазиевым, – недостаточно эффективная работа по привлечению фермеров к программе «Ауыл аманаты», созданию кооперативов, оказанию господдержки товаропроизводителям в сбыте продукции. Отметив, что до сих пор не заключены договоры с СПК «Алматы» по поставкам продовольствия в торговые сети мегаполиса и на рынок «Алтын орда», глава региона подверг острой критике руководство управления сельского хозяйства. Впрочем, в ходе встречи на орехи досталось и ряду других ведомств: управлениям предпринимательства, экономики и бюджетного планирования, центра регионального развития Алматинской области, а также акимам нескольких районов. Хромает, в частности, поддержка малого и среднего бизнеса: регион занимает одно из последних мест в республике по уровню субсидирования предпринимательства. Кроме того, до сих пор не создана управляющая компания в таком важном проекте, как строительство городов-спутников G4 city. Наблюдается острая нехватка инженерной инфраструктуры в индустриальных зонах «Береке», «Кайрат», «Шелек», «Казбек Бек», что становится большим тормозом для привлечения инвесторов. Из-за отсутствия газа и электроэнергии испытывают проблемы компании «Биокарбон», Frosco, завод по выпуску электродвигателей. – Несмотря на соответствующее поручение, акимы Енбекшиказахского, Илийского, Райымбекского, Талгарского районов и города Конаева не предоставляют предпринимателям информацию о наличии инфраструктуры и свободных площадей в государственном земельном фонде, – сообщил глава области. – Это негативно влияет на развитие бизнеса и мешает привлечению инвестиций. Поручаю привлечь вышеназванных госслужащих к дисциплинарной ответственности. По данным акимата области, с июня прошлого года проведено свыше 300 переговоров с зарубежными и отечественными инвесторами, желающими работать в регионе. Однако нет информации о результатах заключенных с ними меморандумов. Какая работа проведена? Дает ли она мультипликативный эффект для экономики Алматинской области? Эти и другие вопросы остаются без ответа. – Управлению предпринимательства было дано поручение по осуществлению бизнес-проектов в каждом сельском округе, – напомнил Марат Султангазиев. – К сожалению, до сих пор ничего не сделано. Не открылся также ни один дом быта в сельской местности. Все это говорит о халатной работе управлений предпринимательства и сельского хозяйства, нехватке в них квалифицированных специалистов, умеющих делать анализ проблем отрасли. Имеются «болевые точки» и в других сферах. К примеру, почти на 9% снизился объем строительных работ, в шести районах области затянулось сооружение систем водоснабжения и канализации. В регионе зафиксирован самый высокий уровень инфляции, значительно подорожали социально значимые продукты. Область лидирует в республике и по уровню безработицы. Завершая встречу, аким области поручил создать пул предпринимателей, способных осуществить перспективные проекты в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. В части контроля над ценообразованием необходимо убрать цепочку многочисленных посредников, зарабатывающих немалую прибыль, создавая искусственный ажиотаж. В связи с этим требуется пересмотреть подходы к работе стабилизационного фонда и СПК «Қонаев», наладить эффективное взаимодействие с АО «НК «Продкорпорация». Главные задачи – обеспечение устойчивого роста экономики и повышение доходов граждан. А для этого важно устранить все вышеперечисленные недостатки. По итогам заседания подготовлен проект постановления акимата области, контроль над его исполнением возложен на первого заместителя главы региона Нурлана Абдрахима. #экономика #Алматы #сельское хозяйство #бизнес #Алматинская область