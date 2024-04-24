Большие гастроли театра «Астана Балет» состоялись в Алматы

Встреч с театром «Астана Балет» алматинцы ждут. Пуб­лика с привитым эстетическим чувством уже привыкла: столичные артисты непременно удивят, привезя не просто самое лучшее, но и особенное – неожиданное, уникальное, новаторское.

Фото: пресс-служба театра

Гастрольная программа и в этот раз оказалась грандиозной и по масштабу, и по ценности показанных артистами работ.

Первым в афише стоял концерт Марии Мудряк. Она сделала алматинцам ценнейший подарок, представив сольный и в дуэте с Дамиром Садуахасовым концерт с симфоническим оркестром театра, дирижировать которым был специально приглашен итальянец Джузеппе Аквавива. Теперь уже зрелая, профессиональная оперная певица, она не утратила живости характера, артистичности и женского обаяния, и этим, конечно же, снова влюбила в себя публику. Кроме шедеврального, в буквальном смысле слова, репертуара восхитила ее великолепная работа с оркестром.

Как и было обещано в анонсе выступления оперной дивы, в концертной программе классическая итальянская опера прекрасно уживалась с лиризмом французской арии, романтика австрийской оперетты встретилась с задорной испанской сарсуэлой, а знаменитая увертюра «Кармен», чей характер лучше всего символизирует красный цвет, наполнила вечер атмосферой страсти и драматизма.

Директор театра Александр Совостьянов так отозвался о формате гастрольной программы:

– Мы являемся хранителями нашей национальной хореографии и подготовили уникальный перформанс Ethno Fashion Ballet. Это было интересно, зрелищно, растопило сердца зрителей. Очень рады, что гастрольные выступления театра нашли отклик у критиков и аудитории.

Костюмированный перформанс действительно впечатлил великолепием выполненных мастерами платьев с этническим контекстом. У красоты есть своя история, и ее можно представить во всем блеске.

Эти же костюмы «вышли» на сцену в день, когда «Астана Балет» давал авторские спектакли главного балетмейстера театра Мукарам Авахри, известной своим смелым взглядом на балетное искусство. В первом отделении вечера можно было насладиться балетом «Саломея» на музыку Фазыла Сая, где хореограф превратила танцевальное повествование в философскую притчу о темных и светлых сторонах человеческой души.

Следом зрители увидели хореографические вариации на стихи Абая – «Язык любви» на музыку Рената Салаватова, Карла Дженкинса и Хамита Шангалиева, также проникающие в глубины философского созерцания жизни.

– Вечер балета познакомил алматинского зрителя с двумя хорео­графическими экспериментами: спектаклями «Саломея» и «Язык любви». Экспериментальность первого выражена в необыкновенной динамике, минималистичности и символизме в сценическом оформлении, хореограф создает необыкновенно графичные многофигурные композиции, захватывающие зрителя красотой пластики современного танца. Второй балет представляет поэтику образов великого Абая, здесь и в хореографии, и в сценическом оформлении преобладает этнографичность, образы кочевой культуры. Оба спектакля по-свое­му красивы, увлекают зрителя, главной сложностью для которого стало соединить эти две столь не похожие друг на друга вселенные в одном театральном вечере, – отмечает музыковед Валерия Недлина.

Недавнюю премьеру театра – спектакль «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева в хореографии Владимира Яковлева – не зря называют масштабной. Постановка удалась во всех смыслах: прекрасная сценография, яркие, динамичные массовые сцены, пронзительные по накалу эмоций дуэты. И что заслуживает особой оценки – непревзойденные артисты: техничные, артистичные, по-юношески дерзкие и живые.

Грандиозными стали и сами гастроли молодого театра. В Алматы из столицы творческий коллектив прибыл едва ли не полным составом: артисты балета, оркестранты, технические специалисты – общим числом около 200 человек. Из столицы были доставлены костюмы и декорации.

Завершились гастроли, как и положено по развитию сюжета, апофеозом на самой высокой ноте. В уникальной шоу-прог­рамме Melodic show «зажигали» все: скрипачки и исполнители на духовых инструментах, артисты балета и виолончелисты, вокалисты и ударники. Последние зажгли в буквальном смысле слова: в какой-то момент их палочки вспыхнули пламенем, но музыканты как ни в чем не бывало отстучали ими ритмичную композицию на своих барабанах.

– Коллектив театра представляет собой высокопрофессиональную труппу, которой под силу самые разные задачи, диктуемые художественным руководством театра, – заключила балетный критик Флюра Мусина. – А сам Нурлан Канетов и педагоги-репетиторы театра неустанно работают не только над техническим совершенством исполнения, но и над мельчайшими нюансами и штрихами партий и образов. Это и неудивительно, ведь они сами в прошлом были великолепными артистами.