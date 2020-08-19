Большие возможности химпрома

Растут объемы

На фоне глобальной рецессии отечественная химическая промышленность за последние годы показывает положительную динамику.

Увеличение показателей прои­зошло за счет восстановления и модернизации предприятий, а также ввода новых инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации.

За период 2010–2018 годов реализовано 54 проекта, создано более 4 тыс. рабочих мест.

Новые проекты позволили освоить выпуск химической продукции, которая ранее не производилась в нашей стране. Это каустическая сода, гипохлорит натрия, моющие средства, новые виды лакокрасочных материалов, взрывчатых веществ, агрохимии.

Однако, по данным Казахстанского союза химической промышленности, импорт продукции химической и смежных отраслей в 2019 году составил 5,4 млрд долларов. Это вдвое больше объема экспорта (2,7 млрд долларов) и в 4 раза больше казахстанского производства (46 млрд тенге).

Ситуация свидетельствует о больших возможностях развития отрасли, необходимости продолжения программ импортозамещения, технического переоснащения и освоения новых производств.

К примеру, в прошлом году Казахстан импортировал разного вида моющих средств на 126 млн долларов, а косметических и гигие­нических – на 167 млн долларов. Почему бы не производить их в Казахстане, тем более, что возможности для этого есть?

Для справедливости скажем, что в последнее время объем выпуска гигиенических средств в РК растет, особенно в связи с коронавирусом, открываются новые производства.

А экспортирует наша страна, среди прочей продукции, водород, инертные газы, оксиды алюминия и хрома, соли оксометаллических или пероксометаллических кислот, то есть зачастую продукцию невысоких переделов. Часть ее возвращается к нам из-за рубежа уже в составе готовых к применению изделий. Хотя за последние годы, конечно, ситуация стала меняться в лучшую сторону. В структуре казахстанского экспорта появилась высокотехнологичная продукция.

При этом в 2015–2019 годах ­объем инвестиций в основной капитал в химической промышленности увеличился в 3 раза. Только в прошлом году в химическую промышленность инвестировано 162 млрд тенге, что в 2,3 раза больше показателей 2018 года. Коли­чество действующих предприятий химической отрасли в 2019 году превысило тысячу, что также показывает хорошую динамику.

Вот и занятость населения в химической промышленности после небольшого двухлетнего спада в 2017–2018 годах также показала рост и достигла отметки 16,8 тыс. человек, что составляет 5,4% от обрабатывающей промышленности (308,4 тыс. человек).

Новые производства

По данным Министерства индус­трии и инфраструктурного развития, в соответствии с поручением Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Государственной программы по развитию химической промышленности в РК на 2010–2014 годы и программы по импортозамещению в 2011 году был построен, запущен и выведен на полную мощность высокотехнологичный химический завод АО «Каустик» по производству хлор-щелочной продукции по мембранной технологии.

На сегодня «Каустик» является единственным отечественным производителем каустической соды, хлора, соляной кислоты и гипохлорита натрия.

Производимая продукция применяется в основных отраслях промышленности и сфере обеспечения жизнедеятельности страны.

В частности, каустическая сода – на предприятиях горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой, энергетической отраслей. Соляная кислота – на предприя­тиях нефтегазовой, энергети­ческой отраслей. Жидкий хлор – на предприятиях тепловодоснабжения и металлургической отрасли, целлюлозно-бумажной промышленности.

АО «Каустик» также экспортирует жидкий хлор и соляную кислоту на рынок Российской Федерации.

Производство хлора и каустической соды по современной и эффективной мембранной технологии исключает применение высокотоксичной ртути и связанное с этим нанесение ущерба окружающей среде, присущей старой технологии.

При выборе технологии учитывалась мировая практика развития и совершенствования различных электрохимических процессов получения хлора и каустической соды методом электролиза раствора поваренной соли. Основными достоинствами мембранного метода являются – экологическая чистота, экономия энергоресурсов, высокое качество получаемых продуктов и удобство эксплуатации.

Установка для производства хлора и каустической соды мембранным методом создана в Казахстане впервые. Мембранные электролизеры и технология получения хлора и каустической соды, поставляемые компанией Uhdenora S.p.A. с успехом эксплуа­тируются в Европе.

Особое значение получил производимый предприятием гипохлорит натрия, который в настоящее время в условиях пандемии коронавируса применяется в качестве эффективного дезинфицирующего средства для обработки улиц, жилых и нежилых помещений, больниц, детских садов. Продукция имеет 100% казахстанское содержание.

Для устойчивого развития

За время реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития в период 2010–2019 годов проведена большая работа по реконструкции и модернизации существующих мощностей с применением инновационных технологий.

Модернизация позволила увеличить производство фосфорных удобрений в Казахстане в 4 раза, азотных – в 2 раза. Благодаря этому сейчас потребность в фосфорных удобрениях полностью покрывает внутренний рынок, в азотных – на 50%. Сегодня имеются большие перспективы по производству калийных удобрений.

ТОО «Казфосфат» – одно из крупнейших предприятий в химической отрасли Казахстана, проводит все виды работ от добычи, переработки, обогащения фосфоритовых руд до выпуска желтого фосфора, его производных и фосфорсодержащих удобрений.

Наличие в структуре предприя­тия сырьевой фосфатной базы с большими запасами, собственная серная кислота и энергоресурсы – все это реальные условия для устойчивого развития бизнеса в сфере производства фосфорсодержащих удобрений, расширения их ассортиментного ряда, а также повышения потребительских свойств для реализации как внутри страны, так и на внешнем рынке.

Объем производства фосфорных минеральных удобрений в период с 2010 по 2019 год вырос в 5,1 раза. На сегодня 89% от общего объема производимой продукции поставляется на экспорт в более 27 стран, в том числе в страны Европы, СНГ, Азии и Америки.

За время реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития в период 2010–2019 годов ТОО «Казфосфат» провел большую работу по реконструкции и модернизации существующих мощностей с применением инновационных технологий. За эти годы были завершены крупные инвестиционные проекты: в нас­тоящее время основной задачей является увеличение выпуска аммофоса марки 10:46 дополнительно до одного миллиона тонн в год.

Предприятие «КазАзот» – единственный в Казахстане завод производит аммиак и аммиачную селитру. Предприятие производит химическую продукцию, которая используется для выпуска минеральных удобрений.

Развитие компании стало возможным во многом благодаря государственной поддержке, в том числе и в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития.

Разработанный в рамках данной программы проект модернизации предусматривал поэтапную начиная с 2011 года замену оборудования.

Ивестиционные проекты

В 2012 году, участвуя в национальном телемосте, посвященном презентации введенных в эксплуатацию инвестиционных проектов, коллектив «КазАзота» докладывал Елбасы об итогах модернизации завода. На тот момент на заводе реконструировали технологи­ческие линии по выпуску жидкого аммиака, слабой азотной кислоты (САК) и аммиачной селитры. Проведенные мероприятия позволили не только удвоить объемы производства азотных удобрений, но и улучшить качество продукции при снижении ее себестоимости.

В том же 2012 году компания «КазАзот» удостоилась премии Первого Президента «Алтын cапа» в номинации «Лучший товар производственного назначения». Последующее развитие завода было связано с поиском новых надежных источников природного газа – основного сырья для синтеза аммиака.

В рамках Программы индустриально-инновационного развития была получена лицензия на разработку месторождения «Шагырлы-Шомышты» в Бейнеуском районе. Собственная сырьевая база значительно снизила себестоимость готовой продукции.

Благодаря масштабной модернизации на сегодня все оборудование выведено на максимальный режим работы, и завод может производить порядка 330 тыс. тонн аммиачной селитры в год. Компания разрабатывает дальнейшую программу по увеличению производства уже до 400 тыс. тонн в год.

«КазАзот» в полной мере удовлетворяет потребности отечест­венной экономики в азотных минеральных удобрениях. В ­настоящее время на внутренний рынок поставляется около 65% продукции.

В декабре 2019 года стартовал новый проект «Отделение нейт­рализации и выпарки на территории АО «КазАзот» в Актау на сумму 6 375 млн тенге со сроком реализации в 2021 году». Кроме того, запланирована реализация проекта «Строительство центробежного воздушного компрессора согласно комплектации для технологического воздуха» на сумму 675 млн тенге.

ТОО «Астана-Нан» образовано в 1999 году и уже более 20 лет специализируется на производстве и реализации высококачественных средств защиты растений (пестицидов). Предприятие реализует комплексные эффективные решения по защите растений практически для всех сельскохозяйственных культур, возделываемых в нашей стране. Более 25% всех посевных площадей в Казахстане обрабатываются препаратами, произведенными компанией ТОО «Астана-Нан».

В рамках Государственной ­программы по форсированному индустриально-инновационному развитию в 2010 году был открыт филиал – завод по производству химических средств защиты рас­тений ТОО «Astana-NanChemicals». Проект­ная производственная мощность на сегодня составляет до 50 тыс. тонн готовой продукции в год.

Завод является самым крупным по производству пестицидов в Казахстане. В декабре 2016 года, во время презентации проектов Карты индустриализации, объект был представлен Первому Президенту страны и дан старт новому инновационному проекту «Завод по производству калиевой соли глифосата и глифосатсодержащих гербицидов», являющийся первым в республике и одним из самых крупных на всем постсоветском пространстве.

Стоит отметить, на сегодня производство оснащено современным высокоточным оборудованием. На заводе работают сертифицированные специалисты, прошедшие специальное обучение, которые ежегодно совершенствуют свои навыки и повышают квалификацию в ведущих отечественных и зарубежных лабораториях.

В рамках Карты индустриализации в ТОО «АгроХимПрогресс» города Павлодара и в степногорском филиале ТОО «Астана-Нан» увеличился выпуск химических средств защиты растений в 4,5 раза.

Таким образом, меры государственной поддержки химической промышленности хорошо зарекомендовали себя в годы первой и второй пятилеток индустриализации независимого Казахстана. Теперь необходимо объединить усилия государства и бизнеса для успешного участия химпрома в третьей пятилетке модернизации. Это позволит не только вывести отрасль на уровень передовых промышленных держав, достичь значительных успехов в промышленности и сельском хозяйстве, но и поможет запустить отечественное производство промышленных товаров, которыми ежедневно пользуются казахстанцы, что, собственно, и предусматривается планами третьей пятилетки.