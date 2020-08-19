Большие возможности химпрома

Свежий выпуск
880
Игорь Прохоров

Растут объемы

На фоне глобальной рецессии отечественная химическая промышленность за последние годы показывает положительную динамику.

Увеличение показателей прои­зошло за счет восстановления и модернизации предприятий, а также ввода новых инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации.

За период 2010–2018 годов реализовано 54 проекта, создано более 4 тыс. рабочих мест.

Новые проекты позволили освоить выпуск химической продукции, которая ранее не производилась в нашей стране. Это каустическая сода, гипохлорит натрия, моющие средства, новые виды лакокрасочных материалов, взрывчатых веществ, агрохимии.

Однако, по данным Казахстанского союза химической промышленности, импорт продукции химической и смежных отраслей в 2019 году составил 5,4 млрд долларов. Это вдвое больше объема экспорта (2,7 млрд долларов) и в 4 раза больше казахстанского производства (46 млрд тенге).

Ситуация свидетельствует о больших возможностях развития отрасли, необходимости продолжения программ импортозамещения, технического переоснащения и освоения новых производств.

К примеру, в прошлом году Казахстан импортировал разного вида моющих средств на 126 млн долларов, а косметических и гигие­нических – на 167 млн долларов. Почему бы не производить их в Казахстане, тем более, что возможности для этого есть?

Для справедливости скажем, что в последнее время объем выпуска гигиенических средств в РК растет, особенно в связи с коронавирусом, открываются новые производства.

А экспортирует наша страна, среди прочей продукции, водород, инертные газы, оксиды алюминия и хрома, соли оксометаллических или пероксометаллических кислот, то есть зачастую продукцию невысоких переделов. Часть ее возвращается к нам из-за рубежа уже в составе готовых к применению изделий. Хотя за последние годы, конечно, ситуация стала меняться в лучшую сторону. В структуре казахстанского экспорта появилась высокотехнологичная продукция.

При этом в 2015–2019 годах ­объем инвестиций в основной капитал в химической промышленности увеличился в 3 раза. Только в прошлом году в химическую промышленность инвестировано 162 млрд тенге, что в 2,3 раза больше показателей 2018 года. Коли­чество действующих предприятий химической отрасли в 2019 году превысило тысячу, что также показывает хорошую динамику.

Вот и занятость населения в химической промышленности после небольшого двухлетнего спада в 2017–2018 годах также показала рост и достигла отметки 16,8 тыс. человек, что составляет 5,4% от обрабатывающей промышленности (308,4 тыс. человек).

Новые производства

По данным Министерства индус­трии и инфраструктурного развития, в соответствии с поручением Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Государственной программы по развитию химической промышленности в РК на 2010–2014 годы и программы по импортозамещению в 2011 году был построен, запущен и выведен на полную мощность высокотехнологичный химический завод АО «Каустик» по производству хлор-щелочной продукции по мембранной технологии.

На сегодня «Каустик» является единственным отечественным производителем каустической соды, хлора, соляной кислоты и гипохлорита натрия.

Производимая продукция применяется в основных отраслях промышленности и сфере обеспечения жизнедеятельности страны.

В частности, каустическая сода – на предприятиях горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой, энергетической отраслей. Соляная кислота – на предприя­тиях нефтегазовой, энергети­ческой отраслей. Жидкий хлор – на предприятиях тепловодоснабжения и металлургической отрасли, целлюлозно-бумажной промышленности.

АО «Каустик» также экспортирует жидкий хлор и соляную кислоту на рынок Российской Федерации.

Производство хлора и каустической соды по современной и эффективной мембранной технологии исключает применение высокотоксичной ртути и связанное с этим нанесение ущерба окружающей среде, присущей старой технологии.

При выборе технологии учитывалась мировая практика развития и совершенствования различных электрохимических процессов получения хлора и каустической соды методом электролиза раствора поваренной соли. Основными достоинствами мембранного метода являются – экологическая чистота, экономия энергоресурсов, высокое качество получаемых продуктов и удобство эксплуатации.

Установка для производства хлора и каустической соды мембранным методом создана в Казахстане впервые. Мембранные электролизеры и технология получения хлора и каустической соды, поставляемые компанией Uhdenora S.p.A. с успехом эксплуа­тируются в Европе.

Особое значение получил производимый предприятием гипохлорит натрия, который в настоящее время в условиях пандемии коронавируса применяется в качестве эффективного дезинфицирующего средства для обработки улиц, жилых и нежилых помещений, больниц, детских садов. Продукция имеет 100% казахстанское содержание.

Для устойчивого развития

За время реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития в период 2010–2019 годов проведена большая работа по реконструкции и модернизации существующих мощностей с применением инновационных технологий.

Модернизация позволила увеличить производство фосфорных удобрений в Казахстане в 4 раза, азотных – в 2 раза. Благодаря этому сейчас потребность в фосфорных удобрениях полностью покрывает внутренний рынок, в азотных – на 50%. Сегодня имеются большие перспективы по производству калийных удобрений.

ТОО «Казфосфат» – одно из крупнейших предприятий в химической отрасли Казахстана, проводит все виды работ от добычи, переработки, обогащения фосфоритовых руд до выпуска желтого фосфора, его производных и фосфорсодержащих удобрений.

Наличие в структуре предприя­тия сырьевой фосфатной базы с большими запасами, собственная серная кислота и энергоресурсы – все это реальные условия для устойчивого развития бизнеса в сфере производства фосфорсодержащих удобрений, расширения их ассортиментного ряда, а также повышения потребительских свойств для реализации как внутри страны, так и на внешнем рынке.

Объем производства фосфорных минеральных удобрений в период с 2010 по 2019 год вырос в 5,1 раза. На сегодня 89% от общего объема производимой продукции поставляется на экспорт в более 27 стран, в том числе в страны Европы, СНГ, Азии и Америки.

За время реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития в период 2010–2019 годов ТОО «Казфосфат» провел большую работу по реконструкции и модернизации существующих мощностей с применением инновационных технологий. За эти годы были завершены крупные инвестиционные проекты: в нас­тоящее время основной задачей является увеличение выпуска аммофоса марки 10:46 дополнительно до одного миллиона тонн в год.

Предприятие «КазАзот» – единственный в Казахстане завод производит аммиак и аммиачную селитру. Предприятие производит химическую продукцию, которая используется для выпуска минеральных удобрений.

Развитие компании стало возможным во многом благодаря государственной поддержке, в том числе и в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития.

Разработанный в рамках данной программы проект модернизации предусматривал поэтапную начиная с 2011 года замену оборудования.

Ивестиционные проекты

В 2012 году, участвуя в национальном телемосте, посвященном презентации введенных в эксплуатацию инвестиционных проектов, коллектив «КазАзота» докладывал Елбасы об итогах модернизации завода. На тот момент на заводе реконструировали технологи­ческие линии по выпуску жидкого аммиака, слабой азотной кислоты (САК) и аммиачной селитры. Проведенные мероприятия позволили не только удвоить объемы производства азотных удобрений, но и улучшить качество продукции при снижении ее себестоимости.

В том же 2012 году компания «КазАзот» удостоилась премии Первого Президента «Алтын cапа» в номинации «Лучший товар производственного назначения». Последующее развитие завода было связано с поиском новых надежных источников природного газа – основного сырья для синтеза аммиака.

В рамках Программы индустриально-инновационного развития была получена лицензия на разработку месторождения «Шагырлы-Шомышты» в Бейнеуском районе. Собственная сырьевая база значительно снизила себестоимость готовой продукции.

Благодаря масштабной модернизации на сегодня все оборудование выведено на максимальный режим работы, и завод может производить порядка 330 тыс. тонн аммиачной селитры в год. Компания разрабатывает дальнейшую программу по увеличению производства уже до 400 тыс. тонн в год.

«КазАзот» в полной мере удовлетворяет потребности отечест­венной экономики в азотных минеральных удобрениях. В ­настоящее время на внутренний рынок поставляется около 65% продукции.

В декабре 2019 года стартовал новый проект «Отделение нейт­рализации и выпарки на территории АО «КазАзот» в Актау на сумму 6 375 млн тенге со сроком реализации в 2021 году». Кроме того, запланирована реализация проекта «Строительство центробежного воздушного компрессора согласно комплектации для технологического воздуха» на сумму 675 млн тенге.

ТОО «Астана-Нан» образовано в 1999 году и уже более 20 лет специализируется на производстве и реализации высококачественных средств защиты растений (пестицидов). Предприятие реализует комплексные эффективные решения по защите растений практически для всех сельскохозяйственных культур, возделываемых в нашей стране. Более 25% всех посевных площадей в Казахстане обрабатываются препаратами, произведенными компанией ТОО «Астана-Нан».

В рамках Государственной ­программы по форсированному индустриально-инновационному развитию в 2010 году был открыт филиал – завод по производству химических средств защиты рас­тений ТОО «Astana-NanChemicals». Проект­ная производственная мощность на сегодня составляет до 50 тыс. тонн готовой продукции в год.

Завод является самым крупным по производству пестицидов в Казахстане. В декабре 2016 года, во время презентации проектов Карты индустриализации, объект был представлен Первому Президенту страны и дан старт новому инновационному проекту «Завод по производству калиевой соли глифосата и глифосатсодержащих гербицидов», являющийся первым в республике и одним из самых крупных на всем постсоветском пространстве.

Стоит отметить, на сегодня производство оснащено современным высокоточным оборудованием. На заводе работают сертифицированные специалисты, прошедшие специальное обучение, которые ежегодно совершенствуют свои навыки и повышают квалификацию в ведущих отечественных и зарубежных лабораториях.

В рамках Карты индустриализации в ТОО «АгроХимПрогресс» города Павлодара и в степногорском филиале ТОО «Астана-Нан» увеличился выпуск химических средств защиты растений в 4,5 раза.

Таким образом, меры государственной поддержки химической промышленности хорошо зарекомендовали себя в годы первой и второй пятилеток индустриализации независимого Казахстана. Теперь необходимо объединить усилия государства и бизнеса для успешного участия химпрома в третьей пятилетке модернизации. Это позволит не только вывести отрасль на уровень передовых промышленных держав, достичь значительных успехов в промышленности и сельском хозяйстве, но и поможет запустить отечественное производство промышленных товаров, которыми ежедневно пользуются казахстанцы, что, собственно, и предусматривается планами третьей пятилетки.

Популярное

Все
В Казахстане запуcтили новый детский сайт-игру «Тәтті алма» для изучения казахского языка с нуля
Сегодня в республиканский прокат вышла полнометражная версия телесериала «Каныш» о судьбе выдающегося ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева
Уроки афганских сирот
На селе можно жить даже лучше, чем в городе, – убеждены суп­руги Майшеновы. – Нужно только трудиться
До конца нынешнего года планируется принять новый Закон «О масс-медиа»
О Байбарсе ат-Тюрки – султане Египта и Сирии
Нет замены селам
Красные линии генплана
Все худшее – «Шаныраку»?
В духе лучших традиций
Бей первой!
Несменяемый ветеринар
Не приключенческий роман
Культурный вопрос
«Все флаги в гости будут к нам»
Врачеватель, музыкант, провидец
Антикор достроил школу
Южный продовольственный кластер
Средствам массовой информации в сельской местности в законопроекте «О масс-медиа» необходимо выделить отдельную главу, так как в отличие от городских, областных и республиканских СМИ у них нет обширной базы рекламодателей
Миллиарды – рабочим
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Еще раз о кино
Создан Нацсовет по науке и технологиям при президенте РК
Более 1,1 млрд долларов намерен инвестировать в Казахстан в этом году ЕАБР
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Свежий выпуск
Миллиарды – рабочим
Свежий выпуск
Антикор достроил школу
Свежий выпуск
Южный продовольственный кластер
Свежий выпуск
Культурный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]