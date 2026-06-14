Езда по тротуару в Астане обернулась арестом для водителя Lexus

19-летний водитель сам опубликовал видео с опасным маневром

Фото: скриншот из видео (изображение улучшено с помощью ИИ)

В Астане 19-летний водитель Lexus получил семь суток административного ареста после публикации видео с грубым нарушением правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz.

Нарушение выявили сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей. На опубликованных кадрах молодой человек передвигается на автомобиле по тротуару, создавая угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения.

Личность водителя была оперативно установлена. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль также эксплуатировался без государственных регистрационных номерных знаков.

«В результате проведенной проверки личность нарушителя установлена. Он привлечен к административной ответственности за движение по тротуару, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков, а также за мелкое хулиганство», - сообщили в Департаменте полиции Астаны.

Автомобиль нарушителя помещен на коммунальную стоянку.

По решению суда водитель подвергнут административному аресту сроком на семь суток.

Столичная полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и помнить, что демонстративное пренебрежение требованиями безопасности создает угрозу жизни и здоровью окружающих.