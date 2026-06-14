Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сильная жара сохранится в ряде регионов Казахстана в период с 15 по 20 июня. В отдельных районах температура воздуха может достигнуть 43 градусов, передает Kazpravda.kz.

По данным синоптиков, наиболее жаркая погода ожидается на юге страны. В Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях дневная температура воздуха составит 35-40 градусов, а с 17 июня местами повысится до 40-43 градусов.

Жаркая погода также сохранится в восточных и юго-восточных регионах. В Восточно-Казахстанской области и области Абай с 15 по 20 июня ожидается от 30 до 35 градусов тепла, на юге регионов - до 38 градусов.

«14-20 июня днем в Восточно-Казахстанской области, области Абай сохраняется сильная жара 30-35 градусов, на юге областей до 38 градусов. 14-20 июня днем в Алматинской области, области Жетісу сохраняется сильная жара 30-38 градусов. 14-21 июня днем в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 35-40 градусов, с 17 июня на юге областей до 40-43 градусов», - сообщили в Казгидромете.

В Алматинской области и области Жетісу столбики термометров в ближайшие дни будут подниматься до 30-38 градусов.

Синоптики предупреждают, что на фоне высокой температуры в большинстве указанных регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и по возможности избегать длительного пребывания на открытом солнце в дневные часы.